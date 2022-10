Les frais de garde d’enfants pourraient être moins chers dans le cadre des plans visant à déchirer les règles de la crèche

Les coûts de garde d’enfants SKY-HIGH pourraient être moins chers dans le cadre des plans visant à déchirer les règles du personnel de la crèche.

Les ministres examinent l’opportunité d’abolir complètement les ratios dans le cadre des plans d’aide à la crise du coût de la vie.

Liz Truss pourrait abandonner complètement les ratios personnel-enfants – laissant plutôt les crèches décider de ce qui serait sûr Crédit : Getty

Le Sun avait précédemment révélé que Boris Johnson voulait les faire passer de un à quatre à un à cinq pour les enfants de plus de deux ans en Angleterre – ce que le gouvernement pensait pouvoir faire économiser aux familles en moyenne 40 £ par semaine.

Mais Liz Truss pourrait aller encore plus loin et abandonner complètement les ratios – laissant plutôt les pépinières décider de ce qui serait sans danger.

Cette décision risque de provoquer une énorme querelle avec le secteur de la garde d’enfants, qui a fait valoir que les règles strictes en matière de ratios assurent la sécurité des enfants.

Une source gouvernementale a déclaré au Mail : « Si nous voulons sérieusement stimuler la croissance économique, nous devons aider les parents à retourner au travail.

“C’est pourquoi nous explorons une gamme d’options pour rendre la garde d’enfants plus facile d’accès, plus répandue et plus abordable.”