Les frais de garde d’enfants « montent en flèche de plus de 600 £ par mois » alors que les entreprises insistent pour retourner au pouvoir

Selon une étude, les parents d’enfants en âge de fréquenter l’école maternelle et primaire sont confrontés à plus de 600 £ de frais de garde supplémentaires par mois, les employeurs exigeant que le personnel passe plus de jours au bureau.

Plus de la moitié des parents ont déclaré avoir subi une pression croissante pour passer plus de temps à leur bureau, en réponse à une enquête menée par la société de garde d’enfants flexible Pebble.

La décision des employeurs d’émettre de nouveaux mandats de retour au bureau ces derniers mois se traduit par des frais de garde d’enfants plus élevés, équivalant en moyenne à 664 £ supplémentaires par mois, selon une enquête menée auprès de 2 000 parents.

Nourriture gratuite et primes menacées : les entreprises financières et technologiques britanniques luttent contre le travail à domicile En savoir plus

Il a été constaté que les employeurs demandent en moyenne à leurs employés de retourner à leur bureau deux jours supplémentaires par semaine, ce qui met la pression sur les finances familiales dans un contexte de crise du coût de la vie.

Sarah (ce n’est pas son vrai nom) travaille dans les services financiers en Écosse et a du mal à gérer le coût et la logistique de la garde d’enfants après que son employeur a ordonné à tout le personnel de retourner au bureau quatre jours par semaine, contre trois jours auparavant.

« Personne n’en est content, encore moins les parents qui travaillent. Cela n’a aucun sens, car les preuves montrent que le travail à domicile est très productif, alors que le temps supplémentaire passé avec la famille était une évidence », a-t-elle déclaré.

12h32 Les services de garde d’enfants sont en panne : le Royaume-Uni est-il en train de faillir à son avenir ? – vidéo

Sarah et son mari vivent dans une zone rurale, sans famille à proximité et avec un nombre limité de services de garde d’enfants, dont le coût, selon elle, est « horrible ». Elle recherche désormais un emploi offrant davantage de travail à domicile.

« Les gens pensent que l’entreprise s’oriente vers cinq jours de travail au bureau et je ne peux tout simplement pas faire cela avec les nombreuses années qui m’attendent avec mes enfants à l’école primaire », a-t-elle déclaré.

Deux parents sur cinq ont déclaré à Pebble, qui permet des réservations ponctuelles dans les crèches et autres lieux de garde d’enfants, qu’ils avaient du mal à payer des frais de garde d’enfants supplémentaires. La moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles envisageaient de quitter leur poste actuel afin de trouver des emplois offrant davantage de travail à distance.

Parallèlement, plus d’un tiers des parents interrogés ont déclaré avoir déjà changé d’emploi pour éviter de passer du temps au bureau.

Les grandes entreprises ont commencé à mettre fin aux modes de travail plus flexibles qui ont suivi la pandémie, menées par de grandes entreprises technologiques comme Amazon, Google et Meta, et des banques comme Citigroup et Lloyds.

Depuis la fin de l’été, Lloyds encourage le personnel à retourner à son bureau et s’attend actuellement à ce que les employés y soient présents deux jours par semaine.

Dans le cadre d’une nouvelle politique de travail flexible, le prêteur a déclaré qu’il proposait des modalités de travail comprimées aux parents et aux tuteurs, avec la possibilité de réduire une semaine de travail de cinq jours en quatre.

Cependant, un employé de Lloyds, qui n’a pas souhaité donner son nom, s’est plaint d’un manque de flexibilité.

« Je dois travailler les mardis et mercredis au bureau, qui ne sont pas des jours que j’aurais choisis pour des raisons de garde d’enfants, et je dois travailler de 9h à 17h », ont-ils déclaré.

Ils ont affirmé que cela les inquiétait de ce qu’ils devraient faire une fois que leur enfant commencerait l’école l’année prochaine : « Devoir travailler au bureau signifie que je devrai payer pour le club de petit-déjeuner et le club parascolaire, mais cela ne couvre toujours pas le temps. il me faudra faire le trajet. Je ne sais pas ce que je peux faire.

Certains parents ont peut-être bénéficié d’une réduction des frais de garde d’enfants lorsqu’ils ont dû travailler à domicile pendant la pandémie, mais beaucoup ont désormais du mal à trouver des services de garde adéquats et abordables, selon Lance Beare, directeur général de Pebble.

« Nous avons constaté une augmentation des frais – en raison des pressions liées au coût de la vie – et bien sûr, certaines garderies ont fermé leurs portes en raison des pressions financières accrues », a-t-il déclaré.

« Les réductions forcées des bureaux signifient que la pression est forte sur les parents pour qu’ils obtiennent des prestations fixes et s’engagent systématiquement à payer des frais plus élevés. »

L’impact de la hausse des frais de garde d’enfants a été souligné par le groupe de campagne Pregnant Then Screwed, qui a interrogé plus de 11 800 parents.

Il a été constaté que les familles dont le revenu annuel était inférieur à 50 000 £ étaient les plus durement touchées, ce qui a incité un cinquième des parents de ces ménages à quitter le marché du travail.

Près des deux tiers (61 %) des parents d’enfants de moins de cinq ans ont déclaré qu’eux-mêmes ou leur partenaire avaient réduit leurs heures de travail en raison des frais de garde d’enfants.

Parallèlement, 41 % ont déclaré que les frais de garde d’enfants avaient augmenté entre 5 % et 10 % au cours des 10 derniers mois, et 14 % supplémentaires ont déclaré que les frais de garde d’enfants avaient augmenté de plus de 10 %.