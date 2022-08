Les frais de déplacement ont diminué en juillet. Voici comment vous pouvez faire une bonne affaire

Les tarifs aériens ont chuté de près de 8% de juin à juillet, tandis que les prix des voitures de location et de l’hébergement comme les hôtels ont baissé respectivement de 9,5% et d’environ 3%, selon un rapport mensuel sur l’inflation publié mercredi par le département américain du Travail. Il s’agissait du deuxième mois consécutif de baisse des prix pour chaque catégorie.

Trente-neuf pour cent des voyageurs ont déclaré que le coût général des voyages étant trop cher les a dissuadés de voyager plus qu’ils n’auraient autrement préféré au cours du dernier semestre, selon à Destination Analysts, une firme d’études de marché du tourisme. Près de la moitié, 47 %, ont cité explicitement les coûts de l’essence et 27 % ont mentionné les tarifs aériens.

Cependant, “beaucoup” de personnes ont encore voyagé au cours de l’été – plus de la moitié des Américains ont fait un voyage au cours du mois dernier, selon une enquête de Destination Analysts réalisée en juillet.

Malgré le récent refroidissement, les voyages restent largement plus chers qu’avant la pandémie. Les tarifs aériens en juillet ont augmenté de 16 % par rapport à juillet 2019, selon les données mensuelles de l’Indice des prix à la consommation.

Les hôtels sont en hausse plus modeste de 6% pour la même période tandis que les voitures de location sont en hausse d’environ 48%, ce qui est “de loin la plus forte augmentation de prix de tous les [travel] catégorie que nous suivons », a déclaré French. En plus de la demande des consommateurs, des facteurs tels qu’une pénurie de semi-conducteurs qui a eu un impact plus large sur l’industrie automobile se sont répercutés sur les consommateurs, a-t-elle ajouté.

“Il est toujours important de se rappeler [that] si vous n’avez pas voyagé ou fait un grand voyage depuis pré-Covid, vous devez vous attendre à payer plus que ce à quoi vous êtes habitué”, a déclaré French.