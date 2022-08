Les frais de conteneurs maritimes chutent dans le monde entier, mais pas aux États-Unis

Selon un récent rapport de Container xChange, les frais de conteneurs en retard connus sous le nom de détention et surestaries (D&D) aux États-Unis sont les plus élevés au monde et ne sont pas synchronisés avec les frais de D&D qui ont chuté dans le monde entier.

La retenue est la charge que le commerçant paie pour retenir le conteneur d’un transporteur maritime à l’extérieur du port, du terminal ou du dépôt, au-delà du temps libre contractuel. Dans cette partie du contrat, un transporteur maritime stipule combien de temps un commerçant peut avoir le conteneur avant que des frais ne soient imposés.

Les surestaries sont les frais liés à l’utilisation du conteneur par un commerçant dans le port. Le commerçant dispose d’un certain “temps libre” pour avoir le conteneur dans le port avant que des frais ne soient encourus. Le commerçant verse au transporteur maritime des frais si le commerçant dépasse la quantité de « temps libre » contractée. Cette redevance a pour but d’inciter les commerçants à sortir leurs conteneurs du port.

La congestion du port a été un facteur important pour empêcher le mouvement rapide des conteneurs hors du port. Récemment, le port de New York et du New Jersey a annoncé qu’il prélèverait de nouvelles charges contre les transporteurs maritimes pour les encourager à déplacer les conteneurs vides hors du port et à libérer de l’espace pour le traitement des conteneurs plus efficacement.

Le retard dans le ramassage et le dépôt des conteneurs augmente les frais de détention et de surestaries. Selon Container xChange, le port de New York et du New Jersey se classe au premier rang mondial en matière de charges.