Les frais de balayage peuvent coûter 3 milliards de dollars aux acheteurs pendant la rentrée scolaire

Cette année, les consommateurs dépensent davantage pour les fournitures de rentrée scolaire et déboursent davantage pour couvrir en même temps un type particulier de frais de carte de crédit.

Selon le Fédération nationale du commerce de détail.

Les soi-disant frais de balayage, que des entreprises telles que Visa ou Mastercard facturent aux entreprises chaque fois qu’une carte de crédit est utilisée pour effectuer un achat, pourraient faire grimper le prix des fournitures scolaires et universitaires de plus de 3 milliards de dollars cette année, a déclaré jeudi la Merchants Payments Coalition.

« Les frais de balayage sont astronomiquement élevés et rendent tout plus cher », a déclaré Doug Kantor, avocat général de la National Association of Convenience Stores et membre du comité exécutif de la Merchants Payments Coalition.

Les frais de balayage, également connus sous le nom de frais d’interchange, ont plus que doublé au cours de la dernière décennie et ont bondi de 22 milliards de dollars à un record de 160,7 milliards de dollars l’année dernière. Lorsque la National Retail Federation a commencé à suivre les frais de balayage perçus par Visa et Mastercard en 2001, ils s’élevaient à environ 20 milliards de dollars.

« C’est beaucoup d’argent », a déclaré Kantor. « Des banquiers qui parcourent chaque transaction. »

« Ils se sont constitués en partenaires involontaires avec toutes les entreprises de Main Street », a-t-il ajouté.