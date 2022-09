Les frais dans les garderies agréées en Colombie-Britannique chuteront jusqu’à 550 $ par mois d’ici le 1er décembre, selon le NPD – Kelowna Capital News

Les familles avec de jeunes enfants dans des garderies agréées en Colombie-Britannique verront leurs frais mensuels baisser automatiquement jusqu’à 550 $ par mois à compter du 1er décembre, a déclaré la ministre de l’Éducation et de la Garde d’enfants, Jennifer Whiteside.

Les réductions de frais signifieront que les familles avec des enfants à la maternelle et plus jeunes dans des services de garde éligibles, soit environ 69 000 enfants, recevront les frais réduits, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse vendredi dans une école primaire de Burnaby qui fournit des services de garde d’enfants.

La baisse des frais est bien accueillie par les libéraux de l’opposition et les groupes autochtones de la province, mais tous deux affirment qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour acheminer l’argent aux familles et améliorer l’accès aux services de garde.

Les économies pour les familles s’ajoutent aux réductions antérieures de 350 $ par mois pour les enfants de moins de trois ans en garde de groupe, ce qui réduira les frais de 900 $ par mois, a déclaré Whiteside.

« Nous nous dirigeons vers notre objectif de garderie à 10 $ par jour pour chaque famille en réduisant les frais pour les parents et les fournisseurs de soutien », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement néo-démocrate a fait de la garde d’enfants à 10 $ par jour une promesse électorale et, d’ici le 31 décembre, il s’attendait à avoir créé 12 500 places à ce rythme, a déclaré Whiteside.

Katrina Chen, ministre d’État responsable des services de garde d’enfants de la Colombie-Britannique, a déclaré que le programme de réduction des frais, avec son taux de participation de 96 % dans les garderies agréées de la province, est « une énorme réussite ».

“Quand vous pensez à 900 $ par mois, par enfant, c’est énorme”, a déclaré Chen. “A tous les parents, je veux vous dire en tant que mère moi-même, nous vous sentons. Nous vous comprenons et comprenons que la garde d’enfants est essentielle pour notre économie, pour nos jeunes enfants et pour le bien-être de nos familles.

Elle a remercié les fournisseurs de services de garde d’enfants qui se sont associés au gouvernement, mais n’a pas pu estimer immédiatement le nombre de garderies non agréées en Colombie-Britannique.

Le ministère de l’Éducation et de la Garde d’enfants a déclaré qu’il y avait 132 000 places pour les enfants de la petite enfance à 12 ans dans les garderies agréées.

Les familles qui bénéficieront de la réduction des frais ont des enfants en garderie en maternelle et moins.

L’arrivée des réductions de frais sera bien accueillie par les familles, mais la porte-parole de l’opposition libérale en matière de garde d’enfants, Karin Kirkpatrick, a déclaré que le déploiement par le gouvernement de sa promesse de garderie à 10 $ par jour avance trop lentement.

“Donc, seulement 6 000 places sur 130 000 sont actuellement à 10 $ par jour”, a déclaré Kirkpatrick. “Quand cela va-t-il se produire et pourquoi est-ce que seules quelques familles sélectionnées reçoivent la prestation de 10 $ par jour ?”

Karina Gould, ministre fédérale de la Famille, de la Garde d’enfants et du Développement social, a déclaré que les partenariats fédéraux-provinciaux en matière de garde d’enfants sont une «entreprise d’édification de la nation» similaire à la transformation de l’introduction de l’assurance-maladie au Canada.

« J’aime parler de la garde d’enfants comme d’un coup de circuit parce que c’est bon pour nos enfants », a-t-elle déclaré. “C’est bon pour nos familles et c’est vraiment bon pour notre économie.”

Les femmes subissent le plus souvent le poids des frais de garde d’enfants élevés, et des frais moins élevés aideront les finances familiales et permettront aux parents de poursuivre leur carrière et d’autres opportunités, a déclaré Gould.

La Colombie-Britannique a été la première province à signer le plan d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de 30 milliards de dollars du gouvernement fédéral et recevra 3,2 milliards de dollars sur cinq ans.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation, les familles de la Colombie-Britannique ayant des enfants à la maternelle inscrits dans des services de garde avant et après l’école bénéficieront de réductions mensuelles de 220 $ en plus des réductions précédentes de 100 $.

Les réductions de frais porteront le coût quotidien moyen des services de garde d’enfants agréés dans la province à 21 $ d’ici la fin de l’année, en baisse par rapport à la moyenne de 53 $ avant le début des initiatives de garde d’enfants du gouvernement en 2018, a déclaré le ministère.

Une déclaration du First Nations Leadership Group, composé de dirigeants de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique, du Sommet des Premières Nations et de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, a déclaré que les réductions de frais aideront les familles à inscrire leurs enfants dans des programmes de garde d’enfants et préscolaires, ce qui étaient auparavant inabordables pour beaucoup.

« Les changements massifs annoncés aujourd’hui augmentent l’accès des Premières Nations à des services de garde d’enfants abordables; cependant, des efforts continus sont nécessaires pour prioriser et combler les lacunes de longue date dans l’accès à des services de garde abordables rencontrées par les Premières Nations dans les communautés rurales, éloignées et des réserves », a déclaré Terry Teegee, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique.

La Presse canadienne

