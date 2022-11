Les frais au centre de loisirs H2O de Kelowna augmentent au cours de la nouvelle année

Les frais au H2O Adventure and Fitness Center augmentent.

Lors de sa réunion du 28 novembre, le conseil municipal a appris que l’installation avait été confrontée à plusieurs défis dans l’élaboration de son budget 2023.

«L’impact persistant de la pandémie», a déclaré Jim Gabriel, directeur de la vie active et de la culture. “Alors que les restrictions ont été levées et que de nombreux aspects sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie, certains restent en mode de récupération.”

Gabriel a déclaré que les adhésions et les admissions sans rendez-vous ont diminué.

“Tout en continuant à évoluer dans une direction positive, ils restent toujours en dessous des niveaux de 2019.”

Le coût de l’inflation et l’augmentation des fournitures et des matériaux, ainsi que les ajustements du personnel et des salaires, ont également eu un impact sur l’opération, a ajouté Gabriel.

“La communauté aquatique a été très durement touchée à la suite de la pandémie, il s’agit donc de ramener du personnel, de former et de maintenir un niveau de personnel approprié.”

Le budget prévu de l’installation est de 4,38 millions de dollars pour 2023.

Une augmentation de cinq pour cent pour les adhésions entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et les frais d’inscription augmenteront du même pourcentage à compter du 1er juillet.

Gabriel a déclaré qu’à partir d’une comparaison générale des taux et d’une évaluation du marché, les frais sont conformes au coût de l’inflation et à la valeur du service fourni.

« L’augmentation proposée de cinq pour cent fournit un scénario d’exploitation équilibré qui gère les coûts des installations, les projections de revenus, l’abordabilité et les programmes d’aide financière », a déclaré Gabriel.

Le conseil a été unanime pour appuyer l’augmentation des frais. H2O appartient à la ville et est exploité par le YMCA.

