Les FPI peuvent générer un revenu et une protection contre l’inflation à la retraite

« En général, les FPI ont tendance à bien se comporter en période d’inflation, simplement en raison de leur capacité à augmenter les loyers et à répercuter ensuite ce revenu sur [shareholders] », a déclaré le planificateur financier agréé Marco Rimassa, président de CFE Financial à Katy, au Texas.

Les FPI sont des sociétés qui possèdent et/ou exploitent des propriétés telles que des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des entrepôts et des immeubles d’habitation. Bien qu’ils comportent plus de risques que certains autres investissements productifs de revenus, tels que les obligations du Trésor, ils intègrent également une protection contre l’inflation, selon les experts.

En raison de leur structure juridique, les FPI sont tenues de verser 90 % de leur revenu imposable aux actionnaires sous forme de dividendes. Ces paiements sont généralement effectués trimestriellement ou mensuellement, a déclaré Rimassa.

Le rendement moyen des dividendes des REIT avoisine les 3 %, selon Données de mai du groupe industriel NAREIT. Cela se compare au rendement de 1,5% de l’obligation du Trésor à 10 ans.

Cependant, tous les FPI n’ont pas les mêmes performances, quelle que soit l’inflation.

« Cela dépend de l’activité sous-jacente », a déclaré Kevin Brown, analyste de Morningstar. « Il y a beaucoup de secteurs différents et ils fonctionnent sur leurs propres fondamentaux. »

Par exemple, ce qui motive le succès d’un hôtel est différent des facteurs d’une résidence pour personnes âgées ou d’un entrepôt, par exemple.

« Vous ne pouvez pas penser qu’une société immobilière est similaire à toutes les autres », a déclaré Brown.

Pourtant, comme les loyers et la valeur des propriétés ont tendance à augmenter lorsque les prix augmentent, les FPI dont les propriétés sont en mesure de capitaliser sur cela peuvent fournir une couverture contre l’inflation.

Par exemple, les hôtels peuvent augmenter le prix des chambres, ou les immeubles d’appartements peuvent augmenter les loyers plus facilement à mesure que les locataires changent de place. Et des revenus de FPI plus élevés signifient généralement des paiements de dividendes plus importants aux actionnaires.