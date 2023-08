Les FPI hypothécaires pourraient être un gagnant de l’atterrissage en douceur pour les investisseurs

En effet, lorsque les taux d’intérêt augmentent et que les rendements montent en flèche, leurs valorisations ont tendance à en souffrir, ce qui s’est produit après qu’il est devenu clair en 2021 que la Réserve fédérale américaine se lancerait dans une campagne de resserrement agressive sur plusieurs années. De nombreux FPI ont connu des baisses de plus de 50 % après ce point.

L’inflation est à son plus bas niveau depuis plus de deux ans. Le marché du travail s’est installé dans une zone Goldilocks – c’est-à-dire une zone qui n’est ni trop chaude ni trop froide, mais juste ce qu’il faut – de ralentissement mais qui a toujours de solides gains d’emplois, avec un taux de chômage à des niveaux historiquement bas. Pendant ce temps, les chiffres du produit intérieur brut du deuxième trimestre ont dépassé les estimations et le sentiment des consommateurs a atteint le mois dernier son plus haut niveau depuis octobre 2021.

Rien de tout cela ne veut dire qu’un atterrissage en douceur est une chose sûre, loin de là. Notamment, les données sur l’inflation commenceront à aller à l’encontre de comparaisons annuelles plus difficiles à battre, à commencer par le prochain rapport sur l’indice des prix à la consommation du département américain du Travail qui doit être publié cette semaine.

N’oubliez pas non plus qu’il faut du temps pour que les hausses de taux se propagent dans le système. Le marché du travail a résisté jusqu’à présent, mais qui peut dire que des fissures n’émergeront pas de sitôt ?