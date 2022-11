Les foyers de soins ne seront plus prioritaires lorsque les pannes de courant entraînent de longues pannes d’électricité

Les foyers CARE ne seront plus prioritaires en cas de panne de courant prolongée.

Leur approvisionnement en électricité avait été entièrement protégé par des plans d’urgence.

Les foyers de soins ne seront plus prioritaires en cas de panne de courant prolongée Crédit : Getty

Mais maintenant, ils pourraient être coupés après 48 heures de panne d’électricité, laissant les résidents âgés et vulnérables dans le froid et l’obscurité.

Le Département du nivellement, du logement et des communautés a déclaré que les “hypothèses de planification” avaient été “légèrement modifiées” après des entretiens avec les distributeurs d’électricité.

Les hôpitaux et les hubs de transport restent prioritaires et exemptés de déconnexion après 48 heures d’une coupure d’électricité nationale.

Les responsables gouvernementaux ont testé les plans d’urgence d’urgence en cas de panne de courant nationale à l’échelle du Royaume-Uni.

Les plans officiels de test de résistance préviennent que les secteurs des transports, de l’alimentation et de l’eau, des communications et de l’énergie pourraient être “gravement perturbés” jusqu’à sept jours.

Les experts disent que dans le cas “improbable” d’une pénurie de gaz, des coupures de courant de trois heures pourraient être prévues pour protéger l’approvisionnement.

Et dans le pire des cas, seules BBC Radio 2 et 4 seraient disponibles via FM analogique.

La Commission de la qualité des soins a insisté : “Les gens comptent sur les maisons de retraite pour fournir un environnement sûr et tout doit être fait pour s’assurer que cela ne soit pas interrompu.”

Le revers est survenu alors que la Grande-Bretagne se préparait à expédier des milliers de tonnes de gaz de schiste fracturé depuis les États-Unis, malgré l’énorme empreinte carbone.

La fracturation est interdite ici et le Premier ministre Rishi Sunak doit signer un accord négocié par son prédécesseur Liz Truss et le président américain Joe Biden.