Les foyers de soins demandent des conseils juridiques pour savoir s’ils peuvent forcer le personnel réticent à se faire vacciner contre Covid après que 120 000 personnes aient refusé.

La National Care Association a demandé des conseils juridiques car jusqu’à huit pour cent des 1,5 million de travailleurs sociaux en Angleterre ont refusé le coup.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a enregistré samedi 1295 autres décès de coronavirus et 41346 nouveaux cas – alors que les décès continuent d’augmenter de plus de 1000 pour le cinquième jour consécutif.

Un sondage a révélé que seulement 41% des jeunes de 18 à 34 ans ont déclaré qu’ils accepteraient « définitivement » le vaccin, selon des recherches effectuées par Focaldata et vues par le Sunday Times.

Les jeunes sont moins susceptibles de dire qu’ils obtiendront certainement le coup (36% des 18-24 ans).

Et les minorités ethniques sont encore moins susceptibles que les jeunes puisque seulement un tiers (33%) ont déclaré qu’ils recevraient certainement le vaccin.

Les gens du Grand Londres sont très réticents à recevoir le coup, car seulement 41% ont dit qu’ils l’obtiendraient certainement.

Et les Ecossais sont plus disposés à l’obtenir, 78% d’entre eux déclarant qu’ils accepteraient le vaccin.

L’enquête, menée auprès de 1179 adultes entre le 14 janvier et le 15 janvier, intervient après qu’il a été révélé que pour obtenir une « immunité collective », plus de 80% de la population auraient besoin d’être infectés ou vaccinés.

Le NHS England s’attend à ce que les résidents et le personnel des maisons de soins soient vaccinés le 24 janvier au plus tard.

La présidente de l’Association nationale des soins, Nadra Ahmed, a déclaré qu’à l’origine, jusqu’à 270 000 membres du personnel étaient réticents à recevoir le vaccin.

Elle a déclaré au Sunday Times: « Nous entendons dire que certains d’entre eux sont basés sur des raisons religieuses, ou ils ont des conditions, ou c’est une peur. Très peu sont des types de théorie du complot, mais il y en a dans les chiffres qui on nous en a parlé.

Il y a eu 977 éclosions présumées dans les foyers de soins de la semaine dernière au 10 janvier.

Mme Ahmed a ajouté: « Même un [care worker turning down the vaccine] est plus que ce que nous voudrions. Nous avons demandé un avis juridique à ce sujet – nous attendons simplement que cet avis juridique nous parvienne.

Il est actuellement recommandé aux agents du NHS de se faire vacciner contre l’hépatite B, la grippe, la varicelle, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, la typhoïde, la tuberculose, ainsi que le vaccin ROR et une cicatrice BCG.

Les travailleurs ne sont pas légalement obligés d’avoir ces vaccins, mais ils sont fortement recommandés.

Le sondage a révélé que les raisons les plus courantes pour lesquelles les personnes refusent le vaccin sont la crainte que «les vaccins aient été expédiés à la hâte» et «le désir d’attendre que davantage de personnes l’aient reçu pour voir s’il est sûr».

Environ 21% ont déclaré avoir un manque de confiance dans les sociétés pharmaceutiques et d’autres «ne font pas confiance aux personnes qui veulent que nous prenions le vaccin».