Les foyers de soins de longue durée de l’Ontario dont les dossiers de soins sont médiocres reçoivent l’argent des contribuables pour s’agrandir

Alors que le gouvernement de l’Ontario affirme qu’il est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée d’ici 2028, une analyse de CBC News des dossiers du gouvernement a révélé que plusieurs des foyers qui prévoient de s’agrandir avec le soutien des contribuables sont gérés par des exploitants ayant des violations répétées ou mauvais résultats pendant la pandémie.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, se dit convaincu que les foyers se conformeront aux nouveaux outils de responsabilisation et de surveillance introduits dans leur législation, la Fixing Long Term Care Act, qui est entrée en vigueur en avril 2022.

Cependant, certaines mesures conçues pour résoudre les problèmes des soins de longue durée en Ontario depuis la pandémie semblent être bien en deçà de ce que la province a promis, avec des amendes appliquées de manière incohérente et des inspections proactives ne se produisant que dans une fraction des foyers.

CBC News a examiné les sanctions pécuniaires émises d’avril 2022 à début mai 2023 et a examiné les rapports d’inspection de chaque maison qui détaillent les détails des violations. Ces rapports ont ensuite été comparés à certains foyers avec des violations répétées similaires qui n’ont pas reçu d’amendes.

CBC a également comparé le nombre d’inspections proactives avant et après la pandémie et a constaté que là où les maisons avaient l’habitude de faire l’objet d’une inspection proactive une fois par an avant leur annulation en 2018, seule une fraction a fait l’objet d’inspections proactives depuis leur rétablissement en 2022.

Pendant ce temps, dans le cadre des efforts pour atteindre son objectif de nouveaux lits de soins de longue durée, la province paie pour l’agrandissement des foyers gérés par des exploitants avec certains des pires résultats COVID.

REGARDER | L’enquête de CBC sur l’application de la loi dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario : L’Ontario a promis de réparer les soins de longue durée. Maintenant, il permet aux entreprises avec de mauvais dossiers de se développer L’Ontario a promis de réparer les soins de longue durée, mais une enquête de CBC News a révélé que bon nombre des mesures de responsabilisation promises sont insuffisantes. La province approuve et finance également des expansions pour les entreprises responsables des taux de mortalité pandémique les plus élevés dans les soins de longue durée.

Calandra reste confiant dans les foyers soutenus par le ministère, a-t-il déclaré à CBC dans une interview.

« Les réglementations que nous avons mises dans la Fixing Long Term Care Act, les normes que nous y avons mises, dépassent de loin tout ce qui a été fait auparavant », a déclaré Calandra.

« Nous allons faire des investissements importants, mais les normes seront les plus élevées en Amérique du Nord. »

Mais Jane Meadus, une avocate de l’Advocacy Centre for the Elderly, affirme que la province ne devrait pas être si prompte à faire confiance aux opérateurs qui, selon elle, ont laissé tomber les personnes âgées dans le passé.

Jane Meadus est avocate au Advocacy Centre for the Elderly. Elle dit que l’Ontario a besoin de plus de lits de soins de longue durée, mais qu’ils devraient réfléchir plus attentivement aux entreprises qui les obtiennent. (David Common/CBC News)

« Je pense que vous [should] devez montrer que vous avez de bons antécédents pour obtenir ces expansions et obtenir cet argent supplémentaire », a déclaré Meadus, faisant référence aux subventions pour l’expansion.

« Je pense qu’ils ne devraient pas être récompensés », a-t-elle déclaré. « En fait, je ne pense pas qu’ils devraient obtenir des licences. »

Seuls certains foyers voient des pénalités pour avoir enfreint les règles

Au début de la pandémie, le premier ministre Doug Ford a déclaré qu’il « n’hésiterait pas à retirer des permis » après que l’armée ait été appelée dans certaines maisons qui luttaient pour maintenir leurs résidents en vie. Les Forces armées canadiennes signalé cafards et conditions sales à l’intérieur des maisons, certains résidents mourant de déshydratation plutôt que de COVID.

Mais au lieu de retirer des licences, son gouvernement a choisi de réorganiser la Loi sur les foyers de soins de longue durée pour accroître les mesures de surveillance et d’application dans l’espoir qu’elles amèneraient tout mauvais acteur à se conformer.

L’une de ces mesures d’exécution consistait en des « sanctions administratives pécuniaires » (SAP) pour non-conformité à la loi. Il comprenait également des amendes potentielles pouvant atteindre 1 million de dollars pour les sociétés qui ne respectaient pas la loi.

CBC a constaté que la plupart des sanctions étaient de 1 100 $ ou 5 500 $, quel que soit le type d’infraction, allant du mauvais lavage des mains à la violence physique des résidents par le personnel.

La plupart des infractions concernaient des échecs en matière de prévention et de contrôle des infections, des erreurs de médication, de mauvais soins de la peau et des plaies et des mauvais traitements infligés par le personnel aux résidents. Les accusations se sont aggravées au fur et à mesure que l’infraction se répétait, mais n’ont pas atteint plus de 16 500 $ – bien loin du maximum d’un million de dollars annoncé par le ministère dans sa nouvelle loi.

« Je crains vraiment qu’ils n’utilisent pas les outils qu’ils ont dit avoir mis dans la législation », a déclaré Meadus, ajoutant que le nouveau Réparer la loi sur les soins de longue durée devait permettre au gouvernement d’imposer plus facilement des amendes.

Plus d’inspecteurs, moins d’inspections proactives

Une autre mesure d’application que la province a établie en 2022 était de ramener les inspections proactives des foyers de soins de longue durée. Un précédent Analyse CBC des rapports d’inspection a constaté que les inspecteurs avaient l’habitude d’effectuer des inspections proactives complètes de presque toutes les maisons chaque année, mais les ont arrêtées en 2018 – une décision qui, selon le ministère, visait à corriger un arriéré d’inspections réactives déclenchées par des plaintes et des incidents critiques.

De 2015 à 2017, le Ministère effectuait en moyenne plus de 600 inspections proactives par année. Au cours des 14 mois écoulés depuis le retour d’une nouvelle version des inspections proactives, en date du 20 juin, le ministère n’a réussi à en faire que 105.

« Je pense que parce que nous ne faisons pas ces inspections complètes, nous n’avons pas encore vu toute la gamme de ce qui se passe réellement dans les soins de longue durée aujourd’hui », a déclaré Meadus. Elle dit que si la province n’inspecte pas systématiquement chaque maison de manière complète et proactive, les sanctions pécuniaires ne constituent pas un outil d’application.

« Je pense que les opérateurs ont le sentiment qu’ils peuvent en quelque sorte s’en tirer avec beaucoup de choses parce qu’il n’y a eu aucune conséquence réelle », a déclaré Meadus.

« Ils obtiennent plus d’argent, ils obtiennent de nouveaux bâtiments, que la province finance, et ils obtiennent des permis supplémentaires, plus de lits, donc rien ne s’est passé dans ce domaine. »

Le gouvernement de l’Ontario a engagé 6,4 milliards de dollars construire 30 000 lits de soins de longue durée supplémentaires d’ici 2028 et en moderniser 28 000 de plus. Le ministère ontarien accorde normalement des subventions à la construction aux logements à moderniser, allant de 20,53 $ à 23,78 $ par lit, par jour, versés à l’exploitant sur une base mensuelle pendant une période de 25 ans.

Mais maintenant, si les projets parviennent à démarrer la construction d’ici le 31 août 2023, ils recevront un subvention supplémentaire jusqu’à 35 $ par lit, par jour, pendant 25 ans.

Les maisons avec de mauvais résultats COVID s’agrandissent maintenant

L’absence de conséquences pour les foyers ayant certains des pires taux de mortalité pendant la pandémie est particulièrement bouleversante pour ceux qui y ont perdu des êtres chers.

Soixante-dix résidents sont décédés à Orchard Villa, un foyer de soins de longue durée à Pickering, en Ontario, lors de la première vague de la pandémie. Le fait que le gouvernement fasse avancer une expansion qui verrait la maison accueillir plus de résidents et recevoir des millions de subventions des contribuables ajoute l’insulte à l’injure pour Cathy Parkes, dont le père Paul a été l’un des premiers à y mourir.

« Le montant des bénéfices que cela va rapporter alors qu’on ne leur montre pas qu’ils ont changé quoi que ce soit est incroyable pour moi », a déclaré Parkes. « Ils continuent à faire leur profit et à se comporter de la même manière et c’est un laissez-passer. Et c’est un laissez-passer aux dépens de gens comme mon père. »

Cathy Parkes a perdu son père à Orchard Villa, une maison avec l’un des taux de décès les plus élevés de la province. Depuis, elle milite pour de meilleures conditions dans les soins de longue durée. (Jared Thomas/CBC)

Les conditions se sont tellement détériorées à Orchard Villa pendant la pandémie que l’armée a été déployée là-bas et dans quatre autres foyers ontariens. UN rapport des Forces armées canadiennes a révélé une scène chaotique de résidents dormant sur des matelas nus en raison du manque de fournitures, la fracture de la hanche d’un résident n’étant pas traitée par le personnel et des résidents nourris allongés dans leur lit, ce qui a conduit à un incident d’étouffement qui « a pu contribuer à la mort d’un résident . »

Les familles qui ont pu retirer leurs proches malades et les amener à l’hôpital ont signalé qu’ils souffraient de malnutrition et de déshydratation.

Orchard Villa appartient à Southbridge Care Homes, une chaîne à but lucratif comptant plus de 30 résidences à travers la province. Les foyers qui ont été exposés au COVID avaient un taux de mortalité plus du double de la moyenne provinciale et le triple de celui des foyers à but non lucratif, selon un précédent Analyse CBC après la première vague de COVID.

Orchard Villa, à Pickering, en Ontario, avait 14 non-conformités lors de son inspection de janvier 2023. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

Orchard Villa avait 14 non-conformités lors de sa dernière inspection publiée en janvier 2023. Cela comprenait des échecs de prévention et de contrôle des infections et le défaut de signaler des incidents critiques – pour lesquels la maison avait déjà été rédigée en 2022. Pourtant, il n’y avait pas d’argent sanctions prononcées.

« Ils ont eu trois ans pour apporter des changements vraiment importants et ils ne l’ont pas fait », a déclaré Parkes. « Je ne sais pas comment vous récompensez cela avec une licence de 30 ans. »

CBC a contacté Southbridge à plusieurs reprises pour obtenir des commentaires, mais n’a reçu aucune réponse.

Plus d’inspections, amendes à venir à l’automne: Calandra

Le ministre ontarien des Soins de longue durée, Paul Calandra, a exprimé publiquement son soutien aux plans d’expansion d’Orchard Villa et a déclaré à CBC dans une interview qu’il était convaincu que sa loi sur les soins de longue durée apporterait responsabilité et surveillance.

Le ministre ontarien des Soins de longue durée, Paul Calandra, se dit convaincu que les nouvelles mesures de responsabilisation et de surveillance résoudront les problèmes dans les soins de longue durée. (Albert Leung/CBC)

« Orchard Villa en particulier, à Pickering, aurait dû être démolie bien avant que la pandémie ne frappe », a déclaré le ministre. « Nous allons construire une nouvelle maison à la pointe de la technologie, nous allons construire une prévention et un contrôle des infections qui seront intégrés à toutes nos nouvelles maisons dans le cadre de la norme. »

Calandra a également déclaré que des inspections plus proactives sont à venir lorsque les inspecteurs nouvellement embauchés seront formés d’ici l’automne – et des amendes plus importantes viendront alors. Il a déclaré qu’il travaillerait avec les prestataires de soins pour s’assurer que les foyers dans lesquels le gouvernement a investi respecteront la réglementation.

« Nous leur avons expliqué que nous allions faire des investissements importants, mais les normes vont être les plus élevées en Amérique du Nord », a-t-il déclaré. « Je tiendrai chaque foyer responsable du respect de ces normes très, très élevées. »

Les arrêtés de zonage du ministre contournent l’opposition de la communauté aux projets

La province a déjà accordé à Southbridge des centaines de nouvelles licences de lits pour au moins trois maisons de Southbridge et a émis des arrêtés de zonage ministériels (MZO) pour trois autres maisons de Southbridge. Ces ordonnances contournent toute opposition municipale ou communautaire et permettent à l’entreprise de commencer à construire tout de suite.

Port Hope a récemment reçu un MZO pour l’agrandissement d’une maison de Southbridge. La communauté se bat contre elle, vue ici lors d’une manifestation le 20 juin. (Melissa Mancini/CBC)

Depuis 2018, 19 MZO ont été délivrés à des foyers de soins de longue durée.

« Personne ne dit que ces maisons ne devraient pas être construites, nous disons qu’il y a un énorme problème dans la gestion des maisons », a déclaré Jane Meadus.

« Ils n’ont pas d’antécédents… et alors pourquoi leur permettons-nous d’avoir, vous savez, des millions et des millions de dollars d’argent ? Un nouveau bâtiment ne va pas réparer les mauvais soins », a-t-elle déclaré.