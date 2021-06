Les foyers de combustion en Afghanistan tuent des vétérans de guerre américains

Pourquoi suis-je encore en vie ? Comment ai-je survécu aussi longtemps ? Telles sont les questions qui me viennent à l’esprit quatre ans après avoir été condamné à mort sous la forme d’un cancer du côlon de stade IV. Une condamnation à mort prononcée un mois avant le premier anniversaire de mon fils. Après des années de lutte pour survivre, le moment que je redoutais est arrivé – la chimiothérapie a cessé de fonctionner. Mais mon combat n’est pas terminé. Je me bats toujours, parce que j’ai réalisé l’héritage que je peux laisser derrière moi.

Je suis un vétéran de la Garde nationale de l’armée du Vermont, qui a effectué des déploiements de combat en Irak et en Afghanistan de 2009 à 2010. Une chose qu’ils avaient en commun était la fumée inévitable émise par les foyers de combustion à l’extérieur de la base où nous vivions. Je me souviens encore de l’oxygène aspiré de l’air alors que la fumée des puits de combustion engloutissait tout sur son passage.

Les fosses de combustion sont des tas de déchets géants dans lesquels la nourriture, les déchets humains et médicaux, les métaux lourds, les Humvees et tout le reste sont jetés, recouverts de diesel et de carburéacteur, puis enflammés.

« Retarder, nier, j’espère que vous mourrez. » C’était un aphorisme courant utilisé par les anciens combattants du Vietnam pour décrire la façon dont le ministère des Anciens Combattants (VA) les a traités à leur retour d’une guerre qui a exposé des millions d’entre eux à un herbicide qui n’a pas besoin d’être présenté : l’agent Orange. Des décennies plus tard, les conséquences de l’agent orange se font toujours sentir, et l’exposition a coûté des centaines de milliers de vies. Au lieu d’apprendre du passé, le VA semble se contenter de rester les bras croisés pendant qu’une nouvelle génération d’anciens combattants meurt des effets sur la santé de l’Agent Orange de notre génération – des fosses de brûlure.

Je méritais de meilleurs soins

J’ai survécu aussi longtemps à cause de mon désir de me battre, non pas sur le champ de bataille, mais dans la salle d’audience dans l’espoir de provoquer un réel changement pour éviter qu’une autre personne, une autre famille, ne subisse le même sort que moi et ma famille.

Je poursuis le gouvernement américain à cause du traitement médical que j’ai reçu de mon centre médical local de VA. Vous voyez, après avoir terminé deux déploiements de combat, je me suis tourné vers le VA pour des soins médicaux. Et ça m’a échoué.

Lorsque je suis allé pour la première fois dans mon centre médical VA local en 2013, je me suis plaint de diarrhée plusieurs fois par jour depuis mon déploiement en Afghanistan. Je me suis également plaint d’avoir des selles sanglantes, de me réveiller plusieurs nuits par semaine pour aller aux toilettes et d’avoir perdu beaucoup de poids en Afghanistan.

On m’a diagnostiqué un syndrome du côlon irritable, ce qui, à l’époque, m’a apporté du réconfort puisqu’il expliquait mes symptômes, du moins je le pensais. Malheureusement, le médecin à qui j’ai confié mes soins n’a envisagé aucun autre plan de traitement ni aucune autre cause de ma maladie. Plusieurs années et rendez-vous plus tard, je suis allée aux urgences en 2017 après une selle particulièrement sanglante. Une coloscopie a finalement été ordonnée, mais il était trop tard. Mon cancer était en phase terminale.

J’avais 31 ans. Ma femme venait d’accoucher de notre fils. Mon bonheur pour toujours m’a été arraché et s’est transformé en le combat le plus dur de ma vie, un combat que je ne gagnerai pas.

Le VA n’a pas rendu ce combat plus facile. Pour obtenir des prestations d’invalidité, cela m’a obligé à prouver que mon cancer était causé par des brûlures ; cela m’a imposé le fardeau de prouver que les foyers de brûlures causent le cancer sur moi alors que je me battais pour ma vie. Parlez d’un système à l’envers. Mais, j’ai gagné cette bataille. Puis, après avoir déposé une plainte pour faute professionnelle médicale, le gouvernement a soutenu que j’étais trop tard. Il a même essayé de faire classer mon dossier, de l’éliminer comme les ordures incendiées dans les fosses de brûlage.

Empêcher une mort de plus

Heureusement, mon dossier est toujours en cours. Mais je ne me bats pas pour moi. Je me bats pour des soins de santé appropriés et respectueux de l’environnement pour les personnes exposées aux foyers de brûlure. J’espère que mon procès et le travail d’organisations de service d’anciens combattants, tels que l’Irak et l’Afghanistan Veterans of America, qui ont aidé à promouvoir ma cause, aboutiront finalement à ce que le VA reconnaisse les effets nocifs sur la santé causés par l’exposition aux brûlures.

Le Congrès examine actuellement 15 projets de loi sur les brûlis et les expositions toxiques. Mais, le VA a demandé au Congrès de suspendre toute réforme législative jusqu’à ce qu’ils terminent leur examen interne. Cela retarderait ce qui pourrait être la plus grande poussée de soins de santé du Congrès depuis des années. « Retarder, nier, j’espère que vous mourrez. » Il est temps de dire à l’AV assez c’est assez.

Combien doivent mourir avant que l’AV n’agisse pour lutter contre les effets néfastes sur la santé des personnes exposées aux foyers de combustion ? Combien de maris et de femmes doivent être veufs ? Combien d’enfants sont restés sans parent ? Les maladies n’attendent pas et les efforts pour les combattre non plus. Même s’il est peut-être trop tard pour moi, il n’est peut-être pas trop tard pour le prochain soldat. Mais le VA doit agir maintenant. Plus de retards. Plus de démentis. Plus besoin d’espérer que nos anciens combattants meurent pour que ses problèmes soient balayés sous le tapis.

Et donc, j’appelle le VA pour rappeler leur demande au Congrès. Il est temps que nous nous rapprochions des effets sur la santé causés par l’exposition aux foyers de combustion. Il est temps que le VA développe un système de soins dédié aux anciens combattants exposés à des foyers de brûlure, afin qu’ils puissent être soignés par des médecins possédant l’expertise nécessaire, et non par un résident qui n’a pas entendu parler de la cause de leur maladie.

Un bon début serait d’adopter la loi connue sous le nom de Warfighters Act, un projet de loi complet et bipartite établissant de nouveaux avantages pour les anciens combattants souffrant de problèmes de santé causés par des expositions toxiques.

Quand je me suis engagé à me battre pour mon pays, je ne m’attendais pas à ce que les institutions établies pour me protéger soient responsables de ma mort. Ce que ce problème m’a coûté, à moi et à ma famille, aurait pu être évité. Mais je ne suis qu’un parmi tant d’autres qui vivent la même situation et si mon histoire peut empêcher les familles de perdre quelqu’un qu’elles aiment, je me battrai jusqu’à mon dernier souffle.

Wesley Black est un ancien fantassin de la Garde nationale du Vermont.