Les fous Styler ShoeCare et ShoeCase de LG sont les gadgets que je ne savais pas que je voulais

Contrairement à certains concurrents, LG avait beaucoup de nouveaux produits à présenter au salon IFA 2022 à Berlin. Et je n’aurais pas pu prédire que le Styler ShoeCare et le ShoeCase seraient les gadgets que je souhaiterais le plus.

LG affirme qu’il « révolutionne l’expérience d’entretien des chaussures à domicile » avec ces nouveaux modèles Styler. Maintenant, je ne couvre pas normalement ce type de technologie, et même si je connaissais le Styler original, je n’imaginais pas qu’il serait réutilisé pour les chaussures afin de fournir une telle “expérience”.

Malgré cela, je n’ai pas pu m’empêcher d’en vouloir un pendant que LG en faisait la démonstration sur son grand stand au salon, plus que les autres choses brillantes exposées, y compris son téléviseur flexible LG OLED Flex et son réfrigérateur MoodUP (alias le “ réfrigérateur disco ”). ) avec ses panneaux éclairants.

Et je ne collectionne même pas les baskets, les bottes ou les pantoufles. Heck, je ne possède pas beaucoup de paires de chaussures du tout.

Chris Martin / Fonderie

C’est peut-être à cause du pur plaisir de voir un tout nouveau gadget, du fait que je viens d’acheter une nouvelle paire de Vans, ou que LG affichait des chaussures Nike pour bébé et que j’ai un bébé en route plus tard cette année. Quoi qu’il en soit, la technologie ici semble valable.

Pour expliquer, le Styler ShoeCare et ShoeCase sont deux produits différents dans un système modulaire qui peuvent être utilisés ensemble dans différentes combinaisons selon ce que vous voulez.

Le ShoeCare est une sorte de garde-robe pour vos chaussures avec jusqu’à quatre étagères, mais moins si vous voulez ranger quelque chose de plus grand comme des bottes wellington. LG utilise sa technologie TrueSteam pour garder vos coups de pied frais mais d’une manière différente du Styler pour les vêtements qui secoue doucement les vêtements pour les rafraîchir.

La vapeur monte du bas de l’armoire créant une sorte de traitement spa pour vos chaussures. Un système de buse mobile réglable sèche l’intérieur prêt à être porté.

Un petit écran tactile à l’avant vous permet de contrôler le ShoeCare (bien que vous puissiez également utiliser l’application ThinkQ). Cela implique de lui dire quel type de chaussures vous mettez afin qu’il puisse s’adapter au matériau. LG dit qu’il peut gérer le cuir, le daim, les chaussures de sport et plus encore avec 10 “cours” différents.

Seuls deux types de tissu différents peuvent être rafraîchis en même temps. Sur le parcours standard, la machine peut rafraîchir quatre paires en seulement 37 minutes et le faire à un silence de 37 dB.

Chris Martin / Fonderie

Le Styler ShoeCare est également disponible dans une magnifique couleur vert foncé qui correspond parfaitement à ma décoration intérieure, bien que d’autres couleurs soient disponibles.

Étant donné qu’il y a de la place pour jusqu’à quatre paires de chaussures, c’est peut-être un bon travail. Je n’ai pas une grande collection, mais j’aime la sensation des chaussures neuves et – nous sommes tous d’accord – celles qui ne sentent pas ou ne sont pas humides.

Si le ShoeCare peut conserver plus longtemps cette sensation de chaussures neuves, j’envisagerais certainement de me séparer de l’argent. Et cela devrait signifier que je n’aurais pas à acheter de nouvelles chaussures aussi souvent.

Ceux qui ont des baskets de collection seront plus attirés par le ShoeCase. Cela fait exactement ce qu’il dit et est une vitrine pour montrer une paire de coups de pied prisés.

Chris Martin / Fonderie

LG l’a équipé de panneaux transparents sur trois côtés, ce qui vous permet non seulement de voir les chaussures comme s’il s’agissait d’œuvres d’art dans une galerie, mais aussi de les protéger des rayons UV. La protection contre l’humidité est un autre avantage et il y a un plateau tournant et un éclairage pour que vous puissiez voir les chaussures sous tous les angles à tout moment de la journée.

Le ShoeCase est disponible dans une gamme de couleurs et aussi quelques éditions funky (voir ci-dessus) en collaboration avec des artistes. Vous pouvez empiler jusqu’à quatre ShoeCases les unes sur les autres ou placer une seule unité au-dessus de l’unité ShoeCare.

Ce dernier serait ma préférence et peut-être que si j’en achetais un, ce serait le début d’une collection de chaussures très chère.

C’est peu probable cependant, car le Styler ShoeCare et ShoeCase ne sont initialement lancés qu’en Corée (je vis au Royaume-Uni) et ils ne seront peut-être jamais lancés ailleurs. Même dans ce cas, le prix reste à confirmer et risque d’être époustouflant malgré le fait qu’un représentant de LG m’ait dit qu’il serait “raisonnable”.

Pour l’instant, mes Vans devront vivre par terre dans le couloir avec le reste de la collection, telle quelle. Et je me débrouillerai en les gardant frais avec une vaporisation rapide de Febreeze : je sais que mon solde bancaire m’en remerciera.