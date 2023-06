Les fous du concert : Taylor Swift, Zach Bryan, Tim McGraw affrontent des fans en délire, des pianos « possédés » et tombent sur scène

Les concerts en direct peuvent être imprévisibles, peu importe à quel point un musicien se prépare. Les scènes et les instruments peuvent casser, les fans s’agiter et il y a toujours le risque de chuter.

Zach Bryan a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a fait expulser un fan de son concert à Albany, New York.

Bryan, 27 ans, traversait la foule, suivi par la sécurité, lorsqu’un fan a tenté de lui arracher la guitare des mains. On peut l’entendre dans la vidéo dire « Hé, sortez-la d’ici » à son équipe de sécurité.

Bryan a expliqué plus tard sur Twitter : « Je donne des J-45 à beaucoup de concerts. Celui que j’avais entre les mains quand c’est arrivé était le mien, ma douce vieille fille, nous avons été partout ensemble et avons écrit chaque chanson ces derniers temps. ans ensemble. » Il a ajouté: « C’était personnel, mais rien contre celui qui a fini par se faire expulser. »

Il a également averti les fans de ne pas trop participer aux concerts.

« Cela ne me dérange pas que les gens soient respectueux et essaient de me toucher ou de toucher la guitare, mais si vous essayez de me l’arracher des mains, je vous promets de vous arracher de n’importe quel lieu où nous sommes, respectueusement, bien sûr, » a tweeté Bryan.

Bryan n’est pas la seule star à avoir filmé un incident de concert chaotique. Lisez la suite pour plus de spectacles en direct qui ont mal tourné.

Taylor Swift

Taylor Swift fait la une des journaux depuis le début de sa tournée Eras en mars, jouant à travers des tempêtes de pluie et offrant aux fans d’innombrables moments mémorables (et viraux).

Tout d’abord, il y a eu la fois où elle a crié sur un agent de sécurité lors d’un spectacle à Philadelphie pour avoir harcelé un fan.

Pendant l’exécution de « Bad Blood », on pouvait entendre Swift crier à un inconnu : « Elle va bien. Elle ne faisait rien ! »

Dans une vidéo partagée sur le compte TikTok de son amie, la résidente du Maryland, Kelly Kelly, a révélé qu’elle était la fan que Swift protégeait.

« En gros, le garde avait harcelé notre groupe toute la nuit… Il n’arrêtait pas de nous dire de ne pas toucher la rampe, et comme à chaque fois que nous faisions quoi que ce soit, il était comme au-dessus de nous », a-t-elle commencé.

« On danse, on s’amuse, et il n’aimait pas ça », a-t-elle poursuivi. « Taylor a remarqué que je m’amusais et qu’il n’aimait pas ça, et elle n’aimait pas ça. Et puis, en gros, il a été escorté, puis ils nous ont offert des billets gratuits pour ce soir. »

Un représentant de Swift n’a pas renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital et elle a poursuivi l’émission sans aborder l’incident.

Un autre moment viral est venu du piano apparemment possédé du chanteur « You Belong with Me ».

À son arrêt à Foxborough, dans le Massachusetts, Swift était assise à son piano sur scène lorsqu’il a joué des notes tout seul.

« Entends-tu cela? » elle a demandé à la foule de fans. « Est-ce que ça vous arrive aussi ? »

Swift a expliqué qu’en raison des fortes pluies lors de ses apparitions à guichets fermés de trois nuits dans le Massachusets, certains de ses instruments avaient été endommagés.

« Cela a clairement cassé mon clavier », a déclaré Taylor aux fans, ajoutant, « parce qu’il était littéralement sous l’eau. Je ne savais pas comment les instruments fonctionnaient la nuit dernière. Donc, c’est cassé. Je vais juste chercher le guitare, ça va aller. »

La chanteuse a ensuite joué « Red (Taylor’s Version) » avec sa guitare.

Rose

Pink est connue pour ses talents acrobatiques lors de ses spectacles en direct, et ils se produisent généralement sans incident.

Cependant, lors d’une représentation en Allemagne en 2010, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le « So What? » On pouvait voir la chanteuse être attachée dans le harnais utilisé pour ses tours aériens par deux de ses danseurs.

Elle a semblé signaler de mettre la performance en pause, mais il semblait que son signal avait été manqué, car le harnais l’a ensuite traînée hors de la scène et elle s’est écrasée dans la fosse.

Pink a abordé l’accident sur Twitter par la suite, semblant plus timide que blessé.

« À tous mes fans de Nuremberg, je suis tellement désolé de terminer le spectacle de cette façon. Je suis gêné et vraiment désolé. Je suis en ambulance maintenant mais ça va aller. »

Plus tard, l’interprète de « Trustfall » a rassuré les fans sur le fait que la série continuerait en écrivant : « Ok, tous mes amants là-bas – rien de cassé, pas de liquide dans les poumons, juste très douloureux. J’ai fait cette barricade ma chienne !!!! Merci Nuremberg :(«

Pink a continué son prochain spectacle le lendemain comme prévu.

Tim McGraw

Tim McGraw a perdu l’équilibre et est tombé dans la foule lors d’un spectacle l’année dernière.

Tout en chantant sa chanson » I Like It, I Love It » au concert Boots in the Park , McGraw s’est agenouillé sur scène puis s’est mis en position accroupie.

Mais il n’a pas bien manœuvré et a perdu l’équilibre, tombant à la renverse dans les ventilateurs.

Toujours professionnel, McGraw a récupéré rapidement et a salué les fans alors qu’il revenait vers la scène.

Dave Grohl

Dave Grohl, chanteur et guitariste des Foo Fighters, est connu pour être l’un des gars les plus gentils du rock and roll, et peut-être aussi l’un des plus indestructibles.

Grohl est tombé hors scène lors d’un concert à Göteborg, en Suède, en 2015, et s’est cassé la jambe.

Dans une vidéo capturée par un fan immédiatement après la chute, Grohl parle dans le micro et dit « Je pense que je viens de me casser la jambe ».

Il a poursuivi, alors qu’un flux de caméra depuis la scène montrait un médecin tenant sa tête sur le sol, disant à la foule : « Je vais aller à l’hôpital, je vais réparer ma jambe, et puis je suis va revenir et nous allons jouer à nouveau pour vous ! »

Fidèle à sa parole, Grohl a consulté un médecin et est revenu, transporté sur une civière avec la jambe bandée.

Après que l’équipe et les médecins l’aient aidé à s’asseoir sur scène, Grohl a continué à jouer, à chanter et à jouer de la guitare pendant l’interprétation de « Under Pressure » par le groupe.

Malgré la douleur, une fois qu’une visite à l’hôpital après le spectacle a révélé toute l’étendue de sa jambe cassée, les Foo Fighters ont été contraints d’annuler deux spectacles de leur tournée.

La tournée s’est poursuivie plus tard et Grohl a terminé le reste des dates avec sa jambe dans le plâtre, assis sur un trône pour les performances.

Styles Harry

Les fans de Harry Styles sont dévoués au chanteur, mais vous ne le sauriez pas vu le nombre de personnes qui lui ont lancé des objets lors de sa tournée l’année dernière.

Alors qu’il se produisait à Chicago, Styles parlait aux fans lorsqu’il a été soudainement touché à l’aine par ce qui semblait être une bouteille d’eau.

L’interprète de « Same As It Was » a montré son inconfort, mais a gardé son sang-froid en plaisantant, « C’est malheureux » dans le micro.

Il a ensuite recommencé à se déplacer et a dit à la foule : « Secouez-vous », avant de sauter de haut en bas dans un effort apparent pour dissiper la douleur.

Un incident peut-être moins douloureux – mais toujours irritant – est survenu plus tard à Los Angeles, où Styles s’est fait lancer ce qui semblait être des bonbons.

Alors qu’il interprétait sa chanson » Kiwi « , de petits objets circulaires ont été lancés vers la scène, identifiés plus tard par les fans comme Skittles.

Au moins un a semblé frapper Styles, qui a été vu tenant son œil gauche avant de le secouer et de poursuivre sa performance.

Styles a également fait face à un incident de lancer de pépites de poulet lors de sa tournée. L’explication pour les fans qui jettent de la nourriture et d’autres objets sur le chanteur reste floue.

Adèle

Tous les fans ne vont pas trop loin et, en fait, certains reçoivent l’aide de leurs artistes préférés.

C’était le cas d’Adele, qui a remarqué quelqu’un en détresse lors d’une représentation l’année dernière au BTS Hyde Park Festival de Londres.

La chanteuse « Rolling in the Deep » était sur le point de commencer une chanson quand elle a dit au groupe de s’arrêter et a appelé à l’aide.

« Arrêtez, arrêtez, arrêtez, sécurité, avez-vous besoin de l’aide de la sécurité ? » Adele a demandé au spectateur. Elle a alors commencé à diriger le personnel vers la personne.

« Ils arrivent, ils arrivent », a déclaré la chanteuse « Easy on Me » d’un ton rassurant, alors qu’elle traversait la scène pour mieux vérifier l’individu.

Une fois qu’elle a confirmé qu’ils avaient été rejoints par la sécurité, Adele s’est retournée vers son groupe et a dit: « OK, recommençons. »

La personne qui a partagé la vidéo sur Twitter a écrit: « Je veux juste dire un respect fou à Adele pour avoir arrêté la série et fait une scène alors qu’elle pensait que quelqu’un avait des problèmes et avait besoin de l’aide de la sécurité. C’était une foule de plus de 65 000 personnes et elle l’a toujours fait C’est vraiment aussi simple que ça.

Madone

Se produire dans un environnement apparemment contrôlé n’a pas empêché Madonna de faire face à une chute sur scène.

Lors des Brit Awards en 2016, la chanteuse de « Material Girl » est entrée vêtue d’une grande cape, tâtonnant avec elle en bougeant.

Le tissu semblait être tiré vers l’arrière et Madonna est tombée de trois marches sous le regard choqué de ses danseurs.

Madonna a répondu à l’accident dans un post Instagram supprimé depuis, en écrivant : « Ma belle cape était trop serrée ! Mais rien ne peut m’arrêter et l’amour m’a vraiment soulevée ! Merci pour vos bons vœux ! Je vais bien ! »

