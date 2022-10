Les fous du complot ont convaincu que cette peinture murale de 85 ans de l’Amérique coloniale « prouve » que le voyage dans le temps existe… pouvez-vous comprendre pourquoi ?

IL y a quelque chose d’inattendu dans cette peinture murale des années 1930 représentant une scène de l’Amérique coloniale du XVIIe siècle.

Certains fans de complot sont même convaincus qu’il s’agit d’une preuve de voyage dans le temps.

Mr Pynchon et l’installation de Springfield a été peint par Umberto Romano en 1937 Crédit : US Postal Service

Certains téléspectateurs pensent que cet Amérindien du 17ème siècle tient un iPhone Crédit : US Postal Service

Le tableau de 1937 d’Umberto Romano s’intitule Mr Pynchon And The Settling Of Springfield.

Il montre le colon et commerçant de fourrures anglais William Pynchon, surtout connu pour avoir fondé la ville de Springfield, Massachusetts, en 1636.

Il est représenté en train de commercer avec les Amérindiens qui vivaient dans la région.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez apercevoir l’un des hommes qui fixe un mystérieux objet rectangulaire dans sa main droite.

Cela ressemble étonnamment à la façon dont les gens du 21e siècle tiennent un smartphone et font défiler vers le bas avec leurs pouces.

L’image a laissé les téléspectateurs perplexes.

La peinture murale – l’une des six au bureau de poste principal de Springfield – n’a pas été modifiée depuis qu’elle a été peinte en 1937.

L’artiste Romano est décédé en 1982, un quart de siècle avant que quiconque ait entendu parler d’un iPhone.

Certains détectives en ligne ont offert cette peinture murale comme preuve que les voyageurs du temps ont ramené la technologie moderne dans le passé.

D’autres cependant, disent que l’objet pourrait être un miroir, un objet couramment échangé dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle.

Hier, nous avons raconté comment les amateurs d’art ont été déconcertés par le “voyageur du temps” repéré tenant un iPhone dans une peinture des années 1860.

La femme apparaît absorbée par l’objet qu’elle tient à deux mains en marchant sur un chemin de campagne dans L’attendu, de Ferdinand George Waldmüller.

Les experts ont dit qu’il y avait une explication plus plausible.

Peter Russell, dont l’observation a déclenché le complot, a déclaré à VICE : “Ce qui me frappe le plus, c’est à quel point un changement de technologie a changé l’interprétation de la peinture et, d’une certaine manière, a exploité tout son contexte.

“Le grand changement est qu’en 1850 ou 1860, chaque spectateur aurait identifié l’objet dans lequel la fille est absorbée comme un hymne ou un livre de prières.

“Aujourd’hui, personne ne pouvait manquer de voir la ressemblance avec la scène d’une adolescente absorbée par les réseaux sociaux sur son smartphone.”

Mais ce n’est pas la première fois que la technologie moderne est censée être repérée dans une peinture vieille de plusieurs siècles.

Le patron d’Apple, Tim Cook, a affirmé avoir remarqué un iPhone dans une peinture vieille de 350 ans lors d’une visite dans un musée à Amsterdam.

Un homme peut être vu tenant un objet rectangulaire en main tandis qu’une femme, un enfant et un chien semblent tous s’y intéresser également.

Cook a déclaré lors d’une conférence: “J’ai toujours pensé que je savais quand l’iPhone a été inventé, mais maintenant je n’en suis plus si sûr.”

Le géant de la technologie a lancé le premier iPhone en 2007.

Une femme semble tenir un iPhone dans The Expected One, de Ferdinand George Waldmüller Crédit : WIKIMEDIA