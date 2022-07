Les fournitures scolaires les plus vendues pour tous les enfants sont en vente chez Office Depot maintenant

La rentrée scolaire est là et il est donc temps de faire le plein pour toute l’année scolaire. Il y a une grande vente chez Office Depot, qui propose des fournitures scolaires à succès via 10 septembre pour . De plus, tous les acheteurs bénéficieront d’un ramassage gratuit de 20 minutes en magasin et en bordure de rue, d’une livraison le jour même, de services d’impression le jour même et d’une livraison gratuite le lendemain pour les commandes de 45 $ ou plus.

La vente est divisée en quatre catégories de grade : K à 5 ; 6 à 8; 9 à 12; et collège. Bien qu’il y ait des chevauchements dans certains domaines, tout ce dont vous avez besoin pour chaque tranche d’âge spécifique est déjà organisé.

Puisque le papier, les crayons et les stylos sont la base de bonnes fournitures scolaires, nous allons commencer par là. Les papiers à règle collégiale et à règle large sont . Notez simplement que si vous devez acheter des cahiers à spirale à 50 cents en gros, il y a une limite de 12 sur eux. Vous pouvez également prendre un pour 5,89 $ chacun. Ils sont parfaits pour les étudiants plus âgés, qui auront besoin de poches pour ranger des papiers importants. Ils disposent également de plus d’espace, ce qui permet aux étudiants d’écrire davantage sans avoir à parcourir plusieurs cahiers.

Les stylos, crayons et surligneurs sont également abordables. Une boîte de coûtent 6,49 $, sont 2 $ et cela sont de 5,49 $. Mais ce n’est pas tout ce qui est en vente. Les enseignants qui ont besoin de produits de nettoyage peuvent prendre un pour 10 $, 18 $ et 23 $ pour un . De plus, les enseignants peuvent obtenir des économies supplémentaires en magasin avec un Abonnement aux récompenses Office Depot OfficeMax.

Découvrez le reste des offres Office Depot ci-dessous et sur le site Web.

Plus d’offres pour la rentrée scolaire