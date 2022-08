Les fournitures de rentrée scolaire sont réduites jusqu’à 63% sur Amazon

C’est retour à l’école saison, ce qui signifie que vous pouvez trouver une tonne d’offres pour les choses dont vos enfants ont besoin pour retourner en classe. (Ce n’est pas non plus un mauvais moment pour faire le plein de fournitures de bureau.)

À l’heure actuelle, Amazon a réduit une tonne de jusqu’à 63 %. Profitez d’offres exceptionnelles sur tout, des ciseaux aux marqueurs Expo en passant par les classeurs et les notes autocollantes, et bien plus encore, y compris une large sélection de sacs à dos pour tout garder ensemble, avec des prix à partir de 2 $.

Rocketbook Ce carnet intelligent peut arrêter le gaspillage de papier dans son élan et vous permet de conserver un fichier numérique de toutes vos notes les plus importantes. Il mesure 8,5 x 11 pouces et comporte 32 pages de grilles en pointillés qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide lorsque vous êtes prêt pour votre prochain grand projet. Une fois que vous avez écrit quelque chose, utilisez l’application gratuite Rocketbook, disponible sur iOS et Android, pour envoyer vos notes manuscrites sur le cloud ou dans un e-mail. Vous devez utiliser un stylo Frixion Pilot, mais cela, avec un chiffon en microfibre, est fourni avec votre achat.

Puma Ce sac à dos pour enfant comprend plusieurs poches et des bretelles rembourrées, ainsi qu’une boîte à lunch amovible.

Autres offres de fournitures scolaires :

Il existe de nombreuses autres fournitures disponibles à des prix avantageux, alors assurez-vous de magasiner le chez Amazon.

Lire la suite: Nos choix de rentrée préférés pour 2022