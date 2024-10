Les fournisseurs VPN ne protègent pas votre vie privée en ligne. Voici ce qui peut.

Si vous avez entendu dire qu’un fournisseur VPN peut vous aider à protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne, ne croyez pas le battage médiatique. La vérité est que la plupart des gens n’ont pas réellement besoin d’un VPN.

En canalisant tout votre trafic Internet via leurs propres serveurs, les fournisseurs de VPN exposent leurs clients aux risques de confidentialité contre lesquels ils prétendent contribuer à se défendre, notamment le vol de leurs enregistrements de navigation Internet par des cybercriminels ou leur obtention par ordre légal.

C’est pourquoi, si vous pensez avoir besoin d’un VPN, nous vous montrerons comment configurer votre propre serveur VPN privé et crypté.

Si vous faites partie de la majorité des utilisateurs qui n’ont pas besoin d’utiliser un VPN, il existe toujours des moyens simples et efficaces de réduire la trace de données que vous laissez derrière vous lorsque vous naviguez sur le Web. Certaines de ces méthodes incluent l’utilisation d’outils simples dans votre navigateur qui peuvent empêcher automatiquement les trackers en ligne de collecter des informations sur vous pour commencer, et le cryptage de votre trafic de navigation Web, ce qui rend plus difficile pour quiconque d’espionner les sites et services auxquels vous accédez. .

Il n’existe pas de solution universelle ni de panacée pour une confidentialité absolue. Au lieu de cela, toutes ces étapes simples peuvent fournir une confidentialité supplémentaire et significative lorsque vous utilisez le Web, et nous vous expliquerons comment.

Installer et utiliser un bloqueur de publicités

Aimez-les ou détestez-les, les bloqueurs de publicités constituent une défense importante en matière de sécurité et de confidentialité pour tout utilisateur en ligne. Même le FBI suggère d’utiliser un bloqueur de publicités, étant donné l’augmentation des publicités malveillantes utilisées à des fins d’escroquerie, de fraude et de diffusion de logiciels malveillants et de logiciels espions.

Les bloqueurs de publicités sont des extensions de navigateur Web qui empêchent automatiquement le chargement des publicités sur les sites Web et dans les résultats de recherche. L’avantage évident est que votre expérience de navigation visuelle s’améliorera, mais les bloqueurs de publicités empêchent également votre navigateur de charger le code de suivi sous-jacent sur lequel les publicités s’appuient pour collecter des informations sur vous. En bloquant le code, les sociétés de publicité ne peuvent pas suivre les sites Web que vous visitez lorsque vous naviguez sur le Web, ce qui rend plus difficile pour les sociétés de publicité et de technologie de déduire vos goûts et vos intérêts et de monétiser autrement vos données de navigation. (Bien sûr, vous pouvez toujours désactiver temporairement votre bloqueur de publicités sur n’importe quel site Web.)

L’utilisation d’un bloqueur de publicités est l’un des moyens les plus efficaces d’empêcher la majorité du suivi en ligne en rendant beaucoup plus difficile pour les géants de la publicité et de la technologie de savoir quels sites Web vous visitez lorsque vous naviguez sur le Web.

Un bloqueur de publicités empêche les publicités – et leur code de suivi portant atteinte à la vie privée – de se charger sur les sites Web et dans les résultats de recherche. Crédits images : TechCrunch (capture d’écran)

L’un des meilleurs bloqueurs de publicités à faible mémoire pour les navigateurs Web est Origine du bloc uBlockqui fonctionne dans la plupart des navigateurs modernes, et son code est open source (permettant à quiconque de consulter le code source pour s’assurer qu’il peut être utilisé en toute sécurité). AdGuard a également un source ouverte bloqueur de publicités pour une variété d’appareils et de plates-formes. N’oubliez pas de toujours télécharger à partir de sources fiables et vérifiées, comme leurs pages officielles, avant d’installer.

Une fois que vous êtes configuré avec un bloqueur de publicités, le groupe de défense des droits en ligne Electronic Frontier Foundation dispose d’un outil appelé Couvrez vos traces qui vous permet de tester les défenses anti-pistage de votre navigateur et vous indique ce que vous pouvez faire pour les améliorer. Cet autre outil open source en ligne est un moyen simple de tester rapidement votre bloqueur de publicités sur n’importe quel appareil.

Utilisez un fournisseur DNS crypté

Aujourd’hui, presque tous les sites Web sur Internet peuvent être transmis à votre navigateur via une connexion cryptée (appelée HTTPS), qui empêche toute autre personne sur Internet de voir ce qui se charge sur votre écran ou de le falsifier avant qu’il n’y arrive.

Mais en raison de la manière dont Internet fonctionne et achemine intrinsèquement vos informations à travers le monde (via un système public et mondial appelé DNS), vous pouvez toujours laisser une trace du site Web spécifique que vous avez visité, car le trafic DNS a toujours été en grande partie non crypté.

Pour la plupart, votre trafic DNS non chiffré – qui peut révéler les sites Web que vous visitez et les applications que vous utilisez – passe généralement par votre fournisseur d’accès Internet, qui, comme les annonceurs et les géants de la technologie, peut monétiser et vendre ces données ou rendre vos informations plus confidentielles. à la disposition des autorités judiciaires requérantes.

Le passage à un service DNS crypté est assez rapide et simple, et peut avoir un effet immédiat.

Certains navigateurs (comme Chrome et Firefox) ont commencé à chiffrer le trafic DNS par défaut en 2020 et incluent depuis longtemps des options permettant d’utiliser un fournisseur DNS chiffré, tel que Cloudflare et NextDNS, pour gérer le trafic DNS au lieu de votre fournisseur Internet local.

Vous devez savoir combien de temps le fournisseur conserve vos informations ; certains des grands fournisseurs DNS fournir des garanties raisonnables en matière de sécurité et de confidentialité. De plus, si votre fournisseur DNS tombe brièvement en panne, votre activité Internet en souffrira jusqu’à ce que le problème soit résolu ou que vous changiez de fournisseur DNS. C’est également pourquoi il peut être utile de choisir un fournisseur DNS réputé.

Vous pouvez aller au-delà des paramètres de votre navigateur en modifiant votre DNS dans les paramètres de votre appareil, afin que tout le trafic DNS sur votre appareil soit crypté. Si vous souhaitez que tous les appareils de votre réseau domestique profitent du DNS crypté, vous pouvez également choisir de modifier les paramètres DNS de votre routeur réseau.

Un service multi-sauts, comme Apple Private Relay, peut présenter des avantages en matière de confidentialité

L’un des principaux problèmes des VPN est que vous devez faire confiance à un seul fournisseur pour qu’il ne vende pas, n’espionne pas vos données, ou ne les fournisse pas à quelqu’un qui le fera. Depuis 2021, Apple permet à ses clients payants de rester plus privés en ligne grâce à son service « multi-hop » appelé Relais privé iCloudqui envoie le trafic Internet crypté d’un utilisateur via deux relais Internet distincts (ou « sauts »), dont un qui n’est pas géré par Apple.

Étant donné qu’iCloud Private Relay utilise deux relais Internet distincts pour acheminer le trafic d’un utilisateur, cela empêche l’un ou l’autre des relais Internet, y compris Apple, de voir ou d’analyser votre trafic Internet. Cela signifie également que les autorités chargées de l’application de la loi ne peuvent pas obtenir vos informations à partir d’un seul relais Internet ; ils doivent plutôt exiger les données des deux relais. Les partenaires d’Apple, comme Cloudflareaident à fournir le service de relais multi-sauts.

iCloud Private Relay masque votre activité de navigation dans Safari et d’autres applications pour empêcher la surveillance de votre trafic Web. Crédits images : TechCrunch (capture d’écran)

iCloud Private Relay aide à protéger le trafic Web et celui des applications sur votre appareil Apple et est disponible pour les clients Apple qui paient pour le service iCloud+ premium d’Apple. iCloud Private Relay n’est pas disponible dans toutes les régions, comme dans des pays comme la Chine et la Russie, où les libertés sur Internet sont considérablement limitées.

Bien que des services comme iCloud Private Relay offrent certains avantages en matière de confidentialité, méfiez-vous des fournisseurs non réputés qui prétendent offrir des services multi-sauts ou font d’autres affirmations qui ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

Tor est la référence en matière d’anonymat en ligne

Où que vous soyez dans le monde, l’utilisation de Tor est l’un des meilleurs outils universels pour permettre aux utilisateurs de naviguer librement sur le Web tout en contournant la censure et en évitant la surveillance.

Pour certaines personnes, Tor est synonyme de « dark web », que d’autres confondent automatiquement (et à tort) avec la criminalité. En réalité, Tor est un outil de confidentialité utilisé quotidiennement par les journalistes, les chercheurs, les militants et toute autre personne souhaitant naviguer sur le Web avec un haut degré de confidentialité et d’anonymat.

Vous souhaiterez peut-être naviguer sur le Web de manière anonyme pour n’importe lequel raison, mais cela peut inclure une recherche sur le Web sans que le moteur de recherche (ou quelqu’un d’autre) vous connecte à ces résultats de recherche, ou simplement l’accès à un site Web d’information ou à une ressource qui pourrait être interdite par un gouvernement ou une autorité régionale.

Le site Web de BBC News, accessible via le navigateur Tor. Le dark web ne doit pas nécessairement paraître effrayant. Crédits images : TechCrunch (capture d’écran)

Au lieu de relayer vos données via un seul tunnel virtuel (comme un VPN) ou via deux relais distincts (comme un service multi-sauts), Tor fonctionne en cryptant et en acheminant le trafic Internet de ses utilisateurs plusieurs fois via des milliers de serveurs installés partout dans le monde. monde. De cette façon, le trafic Internet de l’utilisateur est protégé de tous les autres utilisateurs du réseau ainsi que de l’Internet classique. En tant que tel, l’utilisation de Tor est souvent plus lente que l’Internet classique et n’est pas conçu pour être utilisé pour accéder à des services à large bande passante, comme le streaming de musique ou de vidéo.

La plupart des gens utilisent Tor par télécharger et exécuter le navigateur Torune version personnalisée de Firefox, dans laquelle tout ce qui se passe dans cette fenêtre de navigateur est acheminé en privé via le réseau Tor. D’autres implémentations de Tor sont disponibles, notamment des applications mobiles.