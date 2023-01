Les fournisseurs de Tesla bondissent alors que le fabricant de véhicules électriques réduit les prix de certains modèles en Chine

Hong Kong, Chine, 13 septembre 2022, UNE voiture Tesla rouge passe devant un concessionnaire Tesla à Wanchai. (Photo de Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images)

Les fournisseurs chinois de Tesla ont bondi après que le constructeur automobile électrique ait réduit les prix de certains modèles en Chine.

Dans un Message Weibola société a déclaré que ses véhicules Model 3 et Model Y en Chine seraient désormais au prix de 229 900 yuans (environ 33 374 $) et 259 900 yuans, respectivement.

Les derniers prix représentent une baisse de 13% à 24% par rapport à il y a quatre mois, selon les calculs de Reuters.

Les actions cotées à Shenzhen des fournisseurs chinois de Tesla se sont ralliées à l’optimisme selon lequel la baisse des prix pourrait stimuler la demande.

Les actions d’Anhui Shiny Electronic Technology ont clôturé en hausse de 8,8 % et Hengdian Group DMEGC Magnetics a gagné près de 9 %. Zhejiang Chint Electrics a clôturé en hausse de 7,92 % et Shandong Jinjing Science & Tech a augmenté de plus de 6 %.

Tesla avait précédemment réduit ses prix en Chine fin octobre dans le but de soutenir les ventes et son avantage concurrentiel par rapport à ses rivaux, notamment BYD qui a récemment dévoilé nouveaux modèles de luxe.