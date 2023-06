Les fournisseurs de télévision par câble et par satellite devront peut-être vous montrer leurs frais cachés à l’avance

Les fournisseurs de télévision pourraient être contraints de fournir leur prix total pour les services sur les factures et dans les publicités en vertu d’une règle qui vient d’être proposée par la FCC, marquant la pression continue de l’administration Biden contre ce qu’elle appelle les « frais de pacotille ».

« Aujourd’hui, la FCC a proposé une règle qui obligerait les fournisseurs de télévision par câble et par satellite à offrir aux consommateurs des prix honnêtes à l’avance – la dernière mesure prise par mon administration pour réprimer les frais indésirables, accroître la transparence et réduire les coûts pour les Américains qui travaillent dur », Le président Joe Biden a tweeté Mardi.

La FCC a déclaré que des frais surprises peuvent augmenter considérablement le montant de votre facture par rapport à ce qui avait été initialement annoncé lors de votre inscription. Des éléments tels que « les frais de diffusion télévisée ou le supplément de programmation sportive régionale » peuvent figurer sur votre facture en tant que taxes, suppléments et frais, a déclaré la FCC.

« Cette catégorisation peut être potentiellement trompeuse et interprétée comme une taxe ou des frais imposés par le gouvernement, au lieu d’une augmentation des frais de service imposée par l’entreprise », indique la règle proposée. « Cette proposition obligerait les câblo-opérateurs et les fournisseurs (de satellite) à afficher clairement et bien en vue le coût total du service de programmation vidéo. »

La règle vous aiderait à éviter les frais surprises et vous permettrait également de mieux comparer les services de télévision avant de vous inscrire.

« Les consommateurs méritent de savoir exactement ce qu’ils paient lorsqu’ils souscrivent à un abonnement au câble ou à la diffusion directe par satellite », a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, dans un communiqué.

La FCC sollicite des commentaires sur sa proposition de règle pour les 30 prochains jours.

L’administration Biden a également visé auparavant les frais indésirables dans les chambres d’hôtel, les frais de concert et les opérations bancaires, ainsi qu’un nouvel ensemble de règles qui obligeraient les compagnies aériennes à divulguer des «frais surprises» à l’avance.

