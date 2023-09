Les fournisseurs de technologies collaborent pour simplifier la traçabilité des fruits de mer à l’aide des normes GDST

La chaîne complète et le registre de traces permettent l’interopérabilité entre les fournisseurs et les acheteurs

Bloomfield Hills, MI et Seattle, WA – Les principaux fournisseurs de solutions de traçabilité, Trace Register et Wholechain, travaillent ensemble pour simplifier la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des produits de la mer. Leur intégration, conformément aux normes du Dialogue mondial pour la traçabilité des produits de la mer (GDST), permet l’interopérabilité pour un échange de données sans effort entre fournisseurs et acheteurs. Cette collaboration répond à l’un des plus grands défis posés par l’évolution des réglementations en matière de traçabilité – le partage de données entre plusieurs parties prenantes – et souligne l’importance des normes de données en tant que « langage commun » entre les solutions technologiques.

Les deux sociétés reconnaissent les défis auxquels sont confrontés les fournisseurs face aux exigences croissantes en matière de traçabilité. Le consensus plus large de l’industrie des produits de la mer, comprenant des organisations telles que la FDA, la FAO, l’USAID Oceans et SALT, reconnaît la traçabilité comme un outil utile pour la sécurité alimentaire, la lutte contre la pêche illégale et la garantie de l’authenticité des espèces. Cependant, la mise en œuvre est difficile en raison de la fragmentation de la collecte de données, des normes disparates, de la fraude, des lacunes technologiques et du manque d’interopérabilité. Atelier sur les pêches de la NOAA 2021 mis en avant comme des obstacles à une adoption généralisée.

En tant que membres de GDST, Wholechain et Trace Register ont travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs majeurs pour comprendre leurs défis en matière de données et tester le partage de données bidirectionnel, créant ainsi un partenariat qui ouvre des avantages significatifs :

Efficacité opérationnelle améliorée : Les fournisseurs peuvent choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins et à leur budget tout en échangeant de manière transparente des données avec les acheteurs, le tout au sein d’un système cohérent.

Atténuation des coûts : La collecte et le partage rationalisés des données atténuent les risques associés aux transferts manuels, ce qui contribue à résoudre les problèmes de perte ou de falsification de données. De tels problèmes contribuent aux pertes annuelles de l'industrie pouvant atteindre 50 milliards de dollars, selon un économiste de l'Institut des océans et des pêches de l'Université de la Colombie-Britannique. [1]

Coordination Acheteur / Fournisseur Simplifiée : L'interopérabilité signifie moins de temps consacré aux communications aller-retour pour s'aligner sur les données qui seront partagées et comment (et via quel système).

Cette collaboration ouvre la voie à une adoption généralisée de la traçabilité et constitue un exemple pour les autres fournisseurs de solutions.

« Le meilleur exemple d’interopérabilité aujourd’hui est le courrier électronique : vous ne demandez pas à quelqu’un quel fournisseur de courrier électronique il utilise, vous lui envoyez simplement un courrier électronique », explique Jayson Berryhill, co-fondateur de Wholechain. « En revanche, il est courant que les fournisseurs du secteur des produits de la mer doivent acheter plusieurs systèmes de traçabilité afin de partager des informations avec leurs différents clients. Ceci est non seulement frustrant pour l’industrie, mais aussi coûteux et contre-productif. Afin de faire de la traçabilité la norme dans l’ensemble du secteur, les fournisseurs de solutions doivent travailler ensemble en utilisant un langage commun (GS1/GDST). Nous sommes fiers de collaborer avec Trace Register, car cela correspond à notre engagement commun à servir l’industrie des produits de la mer et à promouvoir la transparence de la chaîne d’approvisionnement dans le système alimentaire mondial.

« L’établissement de normes et de protocoles de communication constitue une première étape essentielle dans ce voyage. Trace Register, Wholechain et de nombreuses autres parties prenantes travaillent avec GDST depuis des années pour les établir solidement », a déclaré Heath England, président de Trace Register. « Maintenant, nous sommes au point où tout ce temps et tous ces efforts commencent à porter leurs fruits. Trace Register et Wholechain peuvent transmettre des données réelles entre les partenaires commerciaux et les systèmes. C’est l’objectif vers lequel nous travaillons tous. Nous sommes ravis de travailler avec Wholechain et d’apporter des années de réunions et de travail en coulisses dans le monde réel.

Trace Register et Wholechain constatent déjà l’expansion rapide de la traçabilité dans l’industrie des fruits de mer et la nécessité de systèmes concurrents pour collaborer efficacement. Ils se réjouissent de poursuivre leur collaboration sur diverses initiatives, notamment l’Initiative des ports bleus de la FAO avec la Seafood Alliance for Legality and Traceability (SALT), pour laquelle ils ont partagé la scène à Manta, en Équateur, en juin, et des conversations autour de la mise en œuvre pratique de la traçabilité des produits de la mer. des chaînes d’approvisionnement.

À propos du registre de trace

Trace Register est le leader mondial reconnu de la traçabilité de la chaîne complète des produits de la mer, au service de clients dans plus de 50 pays depuis plus de 15 ans. Sa plateforme TR5 adopte une approche sans précédent, utilisant des technologies de pointe et des normes industrielles telles que GDST et GS1 pour créer l’interopérabilité et transformer les chaînes d’approvisionnement en produits de la mer. TR5 offre la confiance nécessaire pour répondre de manière proactive aux défis et menaces critiques, ainsi qu’aux exigences réglementaires telles que SIMP et FDA FSMA 204. Les résultats sont moins de problèmes, des marges plus élevées et des clients plus satisfaits. Visite www.traceregister.com pour apprendre plus.

À propos de Wholechain

Wholechain est une solution de traçabilité basée sur la blockchain, conçue pour permettre la confiance, la coordination et la transparence dans des chaînes d’approvisionnement fragmentées. Wholechain fonctionne sur tous les produits, permettant aux entreprises de gérer les risques et d’augmenter leur efficacité tout en permettant aux consommateurs de prendre des décisions plus responsables. Wholechain fait partie de nombreuses initiatives industrielles d’interopérabilité, notamment POC d’interopérabilité de la blockchain de l’industrie des fruits de mer de GS1et est un ancien vainqueur du Concours Fish 2.0 à Stanford pour l’innovation de la chaîne d’approvisionnement et lauréat du prix New Era of Smarter Food Safety de la FDA Défi de la traçabilité alimentaire. Apprenez-en davantage sur Wholechain.com.