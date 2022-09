DES MOINES, Iowa (AP) – Les avocats du plus grand fournisseur d’avortements de l’Iowa ont fait valoir mardi dans des documents judiciaires qu’il n’y avait aucun précédent ou soutien juridique pour ramener une loi interdisant la plupart des avortements, qu’un juge avait définitivement bloquée en 2019.

Les avocats de Planned Parenthood de l’Union américaine des libertés civiles de l’Iowa répondaient dans des documents déposés devant les tribunaux d’État aux arguments avancés par les avocats du gouverneur républicain Kim Reynolds le mois dernier.

Reynolds soutient que les décisions récentes de l’Iowa et de la Cour suprême des États-Unis ont changé le paysage juridique et que les États doivent décider individuellement si l’avortement est légal. Le gouverneur affirme que ces changements justifient l’annulation de la décision d’un juge d’un tribunal d’État selon laquelle la loi interdisant l’avortement était inconstitutionnelle – et donc inapplicable. Reynolds n’a pas fait appel de la décision à l’époque.

Le juge a fondé son opinion sur le précédent de la Cour suprême des États-Unis, ainsi que sur une décision de la Cour suprême de l’Iowa en 2018 qui a déclaré l’avortement un droit fondamental en vertu de la Constitution de l’Iowa.

La loi de 2018 bloquerait les avortements une fois que l’activité cardiaque peut être détectée, généralement vers six semaines de grossesse et avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. La loi contient des exceptions pour les urgences médicales, y compris les menaces à la vie de la mère, le viol, l’inceste et les anomalies fœtales.

La loi actuelle de l’Iowa interdit les avortements après 20 semaines de grossesse. Les avortements jusqu’à ce point restent légaux dans l’État.

Les avocats de l’ACLU soutiennent qu’il n’y a aucun précédent pour annuler une affaire finalisée il y a des années. Ils ont déclaré qu’en Iowa, même si la Cour suprême de l’État a supprimé les protections fondamentales contre l’avortement dans sa décision de juin, l’avortement reste légal en vertu de décisions de justice antérieures qui n’ont pas été annulées.

La directrice juridique de l’ACLU de l’Iowa, Rita Bettis Austen, a déclaré que le recours du gouverneur devrait être de revenir à la législature et d’adopter une nouvelle loi au lieu d’essayer de ressusciter une loi déclarée nulle il y a des années.

Elle a déclaré dans des documents judiciaires que si l’État veut interdire l’avortement à six semaines “et estime qu’il a le pouvoir de le faire conformément à la Constitution, il peut plutôt demander à l’actuelle législature de l’Iowa d’adopter une telle loi maintenant, plutôt que d’essayer de relancer une loi qui était manifestement inconstitutionnelle et nulle au moment où elle a été adoptée par une législature antérieure ».

Le juge chargé de l’affaire a donné aux avocats de Reynolds jusqu’au 26 septembre pour déposer une réponse et a fixé une audience au tribunal pour le 28 décembre.

Reynolds, qui a clairement indiqué son intention de mettre fin à la plupart des avortements dans l’Iowa, a décidé de se tourner vers les tribunaux pour imposer des limites plus strictes à l’avortement au lieu de convoquer une session extraordinaire de la législature pour adopter une nouvelle loi.

La stratégie était susceptible d’éviter un débat politique bruyant des semaines avant les élections de novembre où elle et les dirigeants législatifs du GOP cherchent à être réélus. Et l’avortement n’est peut-être pas une question politique gagnante pour les républicains, puisque 60% des habitants de l’Iowa soutiennent le maintien de la légalité de l’avortement dans la plupart ou dans tous les cas, selon un sondage Des Moines Register Iowa de juillet. Les résultats du sondage ont indiqué que 34% étaient en faveur de rendre l’avortement illégal dans la plupart ou dans tous les cas.

Le mois dernier, un vote à l’échelle de l’État dans le Kansas traditionnellement conservateur s’est prononcé de manière décisive en faveur du droit à l’avortement.

Des lois telles que celle de l’Iowa interdisent l’avortement lorsqu’un « battement de cœur fœtal » peut être détecté, bien que cela ne se traduise pas facilement en science médicale. En effet, au moment où la technologie avancée peut détecter ce premier battement visuel, l’embryon n’est pas encore un fœtus et il n’a pas de cœur. Un embryon est appelé fœtus huit semaines après la fécondation.

David Pitt, l’Associated Press