Les fourmis volantes «envahissent» le Royaume-Uni lors de la journée la plus chaude alors que des «effusions massives» de créatures ravagent les Britanniques

D’ÉNORMES nuages ​​de fourmis volantes ont envahi le ciel britannique alors que le pays devrait enregistrer le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

L' »effusion massive » d’insectes a provoqué le chaos hier, la Royal Society for the Protection of Birds avertissant les gens de faire attention.

Les insectes sont attirés par les substances collantes et sucrées, alors assurez-vous de nettoyer tout déversement Crédit : Alamy

Le Met Office a averti qu’ils avaient attrapé des millions de fourmis sur leur radar plus tôt en juillet

Les Britanniques ont également été avertis que des essaims d’insectes ailés envahiraient le pays au cours des prochains jours.

Les fourmis volantes sont arrivées alors que les températures montaient à 32 ° C aujourd’hui alors que la vague de chaleur torride se poursuit dans tout le pays.

L’Université de Leeds a déclaré que les Britanniques devraient se préparer à davantage de nuages ​​d’insectes ailés pendant la saison chaude.

Un porte-parole a déclaré au Mirror: « Alors que les jours deviennent chauds et humides et qu’il y a peu ou pas de vent, les fourmis (va) sortiront de leurs nids souterrains et s’envoleront pour leur vol nuptial.

« Ils se regroupent en groupes suffisamment grands pour être vus sur les systèmes de radar météorologique.

« Vers la fin de la première semaine de juillet, il y avait des signes d’activité de fourmis volantes au-dessus de Londres.

PHÉNOMÈNES

« On s’attend à ce qu’il soit observé sur la côte sud au cours des deux prochains jours avant que le phénomène ne soit observé plus au nord plus tard dans le mois.

« Des essaims de fourmis volantes ont été capturés par le radar du Met Office, comme le révèle son tweet. »

Une britannique inquiète a posté sur Twitter pour partager comment les parasites volants avaient envahi sa maison alors qu’elle essayait de prendre un verre en soirée.

Elle a tweeté: « Ce soir, alors que je suis juste assise pour profiter d’un G&T, j’ai remarqué plus de #FlyingAnts AntAntinvasion. Aujourd’hui, ils sont sortis du trou du câble du ciel (il est scellé à l’extérieur).

« Nous sommes normalement partis maintenant. Je suis content d’avoir été là pour m’en occuper. La photo 1 est aujourd’hui, la photo 2 était hier. »

Le radar du Met Office a détecté les insectes survolant Londres la semaine dernière lors de la finale de Wimbledon et de l’Euro 2020.

La lutte antiparasitaire Rentokil indique que le Flying Ant Day, qui s’étend généralement sur plusieurs jours, est la période pendant laquelle les bébés fourmis sortent de leur nid pour s’accoupler.

MINI-BÊTES PESKY

Avec la hausse des températures, les experts pensent que davantage de personnes verront les insectes dans tout le pays.

Les astuces pour éloigner les minibêtes embêtantes des maisons sont de nettoyer la litière, de garder les choses scellées et de surveiller les nids de fourmis.

L’expert en sciences de l’environnement Aidan O’Hanlon dit que les gens devraient simplement laisser les parasites tranquilles et rester à l’intérieur pendant le pic des fourmis volantes.

D’autres conseils pratiques incluent le nettoyage de la litière, la fermeture des contenants de nourriture et la surveillance des nids de fourmis.

Il a déclaré: « Elles peuvent sembler ennuyeuses, mais les fourmis sont écologiquement essentielles.

« Ils assurent l’aération du sol grâce à leur comportement de nidification et servent de source de nourriture pour les oiseaux, les araignées, les guêpes et autres insectes en été lorsque les fourmis pullulent en grand nombre. »

L’invasion survient alors que les Britanniques affamés de soleil devraient grésiller à des températures de 32 ° C aujourd’hui alors que la vague de chaleur torride se poursuit.

Cela survient après que les foules aient afflué sur les plages à partir de 7 heures du matin samedi alors qu’un chalumeau directement des Açores a frappé les côtes britanniques, ce qui en fait le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.

Londres et le sud-est connaîtront des températures d’environ 31 °C aujourd’hui.

Et, pour changer, le temps fabuleux est partagé à travers le pays.

Les Midlands et le Yorkshire sont parmi les endroits les plus chauds aujourd’hui – avant que la chaleur ne se déplace vers le sud.

Les amateurs de soleil ont afflué sur les plages pour profiter au maximum du soleil Crédit : Kevin Dunnett

Les Britanniques se sont baignés sous le soleil brûlant hier alors qu’aujourd’hui devrait atteindre des températures encore plus élevées