Les foules se rassemblent alors que le corps du pape émérite Benoît XVI est exposé au Vatican

Les membres du public ont attendu des heures pour rendre hommage au pape émérite Benoît XVI alors que son corps repose en l’état dans la basilique Saint-Pierre.

À l’aube, 10 messieurs papaux aux gants blancs – assistants laïcs des pontifes et des maisons papales – ont transporté le corps sur une civière en bois recouverte de tissu dans l’allée centrale de la gigantesque basilique jusqu’à son lieu de repos devant l’autel principal sous l’imposante statue du Bernin. baldaquin en bronze.

Selon l’Associated Press, un garde suisse a salué lorsque le corps a été amené par une porte latérale après que la dépouille de Benoît, placée dans une camionnette, ait été transférée de la chapelle du monastère où le défunt pontife est décédé à l’âge de 95 ans. Samedi matin.

Des milliers de personnes ont bravé le temps humide pour voir le corps de Benoît. La file de personnes serpentait autour de la place Saint-Pierre.

Environ 25 000 personnes devraient passer devant le corps le premier jour de visionnement.

L’affichage public dure 10 heures le lundi dans la basilique Saint-Pierre. Douze heures de visionnage sont prévues mardi et mercredi avant les obsèques de jeudi matin, qui seront présidées par le pape François, place Saint-Pierre.

Le service sera ouvert au public et le Vatican a fourni des contacts pour Catholiques du monde entier souhaitant concélébrer la messe à distance.

Benoît a été élu à la papauté en 2005. Il a affirmé plus tard qu’il avait prié pour ne pas être choisi tout au long du conclave, mais a été contraint d’accepter ce qu’il croyait être. Dieu l’appelant à un plus grand service .

En février 2013, à 85 ans, Benoît est devenu le premier pape en 600 ans à démissionner de son poste .

“J’ai acquis la certitude que mes forces, dues à un âge avancé, ne sont plus adaptées à un exercice adéquat [of the pontificate]”, a-t-il dit à ce moment-là.

Le 29 juin 2021, Benoît a célébré le jubilé de platine – 70e anniversaire – de son ordination au prêtrise .

L’Associated Press et Timothy Nerozzi de Fox News ont contribué à ce rapport.