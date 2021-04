MINNEAPOLIS – Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées dimanche après-midi à George Floyd Square pour un rassemblement de solidarité entre les communautés noire et asiatique avant les plaidoiries dans le procès pour meurtre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Les organisateurs ont annoncé l’événement comme «un espace sûr pour partager le chagrin et créer de la joie» pendant les périodes tendues de la ville et l’ont dédié à Daunte Wright, l’homme noir de 20 ans qui a été tué par balle par un policier lors d’un arrêt de la circulation dans le Brooklyn Center à proximité la semaine dernière.

Tri Vo, 25 ans, a déclaré qu’il se rendait habituellement à George Floyd Square lorsqu’il n’y avait pas de foule pour pouvoir réfléchir et parce qu’il sentait que l’espace était réservé aux Noirs et aux autochtones. Vo, un organisateur numérique du Southeast Asian Diaspora Project, a déclaré qu’il était venu dimanche pour aider à éduquer les Asiatiques du sud-est sur «leur intérêt dans ce domaine».

«Je pense simplement que les Asiatiques du Sud-Est sont très déconnectés de l’idée des relations raciales ainsi que des facteurs qui les animent», a-t-il déclaré. «Nous devons nous renseigner à ce sujet sans faire de nous des acolytes. Nous devons être nos propres protagonistes. »

Vo a décrit le sentiment qui a précédé le verdict Chauvin comme étant «d’appréhension, d’appréhension».

«Je suis vraiment inquiet de toute façon», a-t-il déclaré.

Chavin est accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de George Floyd le dernier Memorial Day. S’il est reconnu coupable de l’accusation la plus grave, il pourrait faire face à 10½ à 15 ans de prison en vertu des directives de détermination de la peine pour les délinquants primaires. Il pourrait recevoir un terme moindre.

L’atmosphère sur la place ressemblait presque à un festival de musique. Tandis que musiciens et danseurs se produisaient pour la foule, les gens se sont alignés autour d’un barbecue, l’odeur de fumée pesant dans l’air. D’autres se sont rassemblés autour de tables dressées par des militants offrant des pancartes, de l’eau, des collations et de l’art.

Alors qu’une chanteuse se produisait pour la foule, Mynx Seibert a regardé sa filleule, Aria, prendre une fleur en papier sur l’une des tables. Seibert, 31 ans, venait du Wisconsin mais a décidé de s’arrêter sur la place en allant de l’aéroport. Seibert est allée à des manifestations à La Crosse, dans le Wisconsin, mais c’était la première manifestation pour sa filleule, qui portait une chemise violette brillante ornée des mots «Black Girl Magic».

«Elle a besoin d’un peu de son héritage et elle a besoin de savoir ce qui se passe.» Ajouta Seibert.

Elle a également déclaré que c’était «déchirant» qu’il y ait tant d’incertitude autour de l’issue du procès et qu’elle s’inquiète de ce qui arrivera à ses amis vivant près de la place si Chauvin n’est pas reconnu coupable.

«S’il est acquitté, la ville brûlera», a déclaré Seibert. «J’ai le sentiment que les émeutes de Rodney King vont être comme une bagarre alimentaire au lycée par rapport à ce qui va se passer. C’est dangereux. »

Alors qu’un rappeur montait sur scène, Tony Nhan se demandait quand il pourrait pleuvoir. Nhan vit à Brooklyn Park, à seulement 10 minutes du poste de police où des manifestations nocturnes ont eu lieu contre le meurtre de Wright et a décidé de venir à George Floyd Square alors que les manifestations frappaient plus près de chez lui.

«C’est une période émouvante pour cette ville», a-t-il déclaré, ajoutant que la mort de Wright «ne faisait qu’aggraver tout».

La foule a applaudi et applaudi alors que la famille et les amis des personnes tuées par la police dans le Minnesota, y compris Jamar Clark et Dolal Idd, ont prononcé des discours. Toshira Garraway, responsable des familles soutenant les familles contre la violence policière, a appelé toutes les communautés minoritaires à se soutenir mutuellement à la suite de la violence policière.

«Nous devons nous montrer quoi qu’il arrive», a-t-elle déclaré. «S’ils prennent une vie humaine dans ces rues, nous devons nous présenter et nous devons la fermer.»

Il a commencé à pleuvoir alors que de plus en plus de gens parlaient, y compris certains en faveur d’Adam Toledo, 13 ans, qui a été abattu par la police à Chicago le mois dernier. À proximité, Johnathan McClellan, de la Minnesota Justice Coalition, a bavardé avec des journalistes.

McClellan, qui travaille avec le groupe de Garraway pour faire adopter neuf projets de loi sur la réforme de la police à l’Assemblée législative de l’État, a déclaré qu’il espérait un verdict de culpabilité sur toutes les accusations, mais qu’il était prêt à être déçu car «l’histoire nous a montré que c’est difficile pour quelqu’un qui a été assassiné par la police pour obtenir justice.

«Nous nous attendons au pire mais espérons le meilleur», a-t-il déclaré. «C’est dommage que nous devions aller à ces longueurs pour obtenir justice pour un homme noir qui a été lynché dans les rues de Minneapolis.»

À la nuit tombée, une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés devant le poste de police du Brooklyn Center pour une autre nuit de manifestations à la suite de la mort de Wright. Les orateurs ont remercié la petite foule d’être sortie malgré la pluie et ont distribué des bâtons lumineux qu’ils ont soulevés pendant un moment de silence entre de brefs discours.

Torrie Green, qui travaille dans un foyer de groupe pour personnes handicapées, est sortie quatre fois pour protester en disant qu’elle voulait faire un changement.

«Je sais que les choses ne changeront pas du jour au lendemain ou la semaine prochaine, mais j’espère que oui», dit-elle.

Green a dit qu’elle avait protesté après la mort de Floyd et la mort de Jamar Clark, et quand elle a appris que Wright avait été tué, elle s’est dit « quand est-ce que ça va finir? »

«Ce qu’ils font n’est pas juste», dit-elle. «Ça aurait pu être mon père, ça pourrait être ma nièce, neveu, tu connais n’importe qui.

Elle et sa mère, Kristin Green, ont regardé le procès Chauvin. Kristin Green pense que Chauvin sera reconnu coupable mais ne sait pas à combien de temps de prison il sera condamné.

Alors que la foule danse sur un remix de «Every Breath You Take» avec des bâtons lumineux levés, Amanda Vo et Ashley Vee ont distribué des chips et du trail mix aux manifestants. Vee, 27 ans, a déclaré que le simple fait d’être présente fait une différence, mais qu’elle essaie de trouver des moyens de répondre aux besoins de la communauté.

«Il est nécessaire de contribuer de toutes les manières possibles, c’est terrible», a-t-elle déclaré. «Je ne suis même pas concentré sur le froid ou la pluie, c’est comme comment pouvons-nous aider d’autres personnes qui sont ici, qui mettent leur corps en danger pour ce qui se passe?»

Vee, 27 ans, a déclaré qu’elle suivait le flux en direct du procès Chauvin, mais cela peut être fatigant.

«Jour après jour, ça prend tellement d’énergie et puis entendre parler de (la mort de Wright) au milieu de ça, c’est comme quoi d’autre?» elle a dit. «C’est juste difficile pour moi d’espérer qu’il sera tenu pour responsable et poursuivi dans toute la mesure de la loi.»

Vo, 21 ans, a exprimé sa frustration face aux barricades et à la sécurité accrue érigée en réponse aux manifestations.

«Toutes ces structures pour se protéger et pour quoi?» Dit Vo. «Parce que la communauté est en colère parce qu’elle n’est pas entendue?

Elle a déclaré que ce qui la maintenait, c’est le désir d’utiliser son privilège pour soutenir les Noirs et les Marrons qui pourraient faire face à des répercussions plus graves de la part des forces de l’ordre pour avoir protesté.

«Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas protester et qui ne peuvent pas être ici parce qu’ils sont tués», a déclaré Vo.

Contrairement aux récentes nuits de protestation qui ont abouti à des affrontements entre la police et les manifestants, une grande partie de la foule s’est dispersée vers 21 heures bien avant le couvre-feu de 23 heures.

