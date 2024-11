Les foules font la queue des heures avant le rassemblement de Kamala Harris dans l’État du Michigan à East Lansing

Avec le jour des élections mardi prochain, la vice-présidente Kamala Harris fait à nouveau campagne dans le Michigan dimanche et devrait s’adresser aux jeunes électeurs lors d’un événement de l’Université de Michigan State.

Des individus ont commencé à faire la queue tôt le matin, bloquant un trottoir près de l’arène Jenison Field House, pour participer à la manifestation. Rassemblement d’East Lansing auquel le candidat démocrate à la présidentielle devrait assister.

« Peu m’importe pour qui vous votez, allez simplement voter », a déclaré Melody Spaulding de Grand Rapids alors qu’elle attendait en première ligne pour voir Harris dimanche.

Le rassemblement se déroulera de 14h30 à 20h00 à Jenison Field House, mais la campagne de Harris a indiqué qu’elle devrait prendre la parole vers 18h00.

A suivre en direct à 18h : La vice-présidente Kamala Harris s’exprime lors d’un événement à East Lansing

Le décor se déroule sur la pelouse à l’extérieur du Demonstration Hall sur le campus de la Michigan State University, le dimanche 3 novembre 2024, où la vice-présidente Kamala Harris fera campagne plus tard dans la soirée. [MATTHEW DAE SMITH | USA Today Network]

Selon un nouveau communiqué de son bureau, Harris a atterri à l’aéroport métropolitain de Détroit à 1 heure du matin ce matin.

Avec des arrêts prévus à Détroit, Pontiac et East Lansing, la visite de Harris dimanche devrait être sa dernière étape de campagne 2024 dans l’État des Grands Lacs avant de se terminer en Pennsylvanie lundi.

Parmi ses arrêts avant le rassemblement de MSU, il y avait au Église institutionnelle du Grand Emmanuel de Dieu en Christ à Détroit. où Harris a prononcé un discours vers midi.

La course à la présidentielle de 2024 devrait être une bataille serrée entre Harris et l’ancien président républicain Donald Trump, et les deux candidats à la présidentielle ont déployé des efforts persistants pour remporter le Michigan – un État clé de cette élection.

Plus: Le vice-président Harris exhorte la jeune génération à voter, affirmant qu’elle est « à juste titre impatiente de changement »

Dimanche marque le 16e jour de Harris dans le Michigan cette année, même si elle y a effectué quatre visites avant de lancer sa campagne présidentielle en août. Trump a également passé 16 jours dans le Michigan cette année, sa dernière apparition à Warren vendredi pour prendre la parole au Macomb Community College.

Harris devrait quitter le Michigan tard dimanche soir.

Une file de personnes attend de voir le vice-président Kamala Harris près de Jenison Field House sur le campus de l’Université d’État du Michigan, le dimanche 3 novembre 2024. Harris fera campagne plus tard dans la soirée sur le campus. [MATTHEW DAE SMITH | USA Today Network]

La campagne Harris-Walz n’a pas répondu au Free Press pour commenter son arrêt du MSU.

En plus de la course présidentielle, MSU est située dans la circonscription du Congrès de ce qui est considéré comme une course nationale clé entre le démocrate Curtis Hertel Jr. d’East Lansing et le républicain Tom Barrett de Charlotte, tous deux anciens sénateurs de l’État.

Nour Rahal est une journaliste d’actualité et de dernière minute. Envoyez-lui un e-mail à [email protected]. Suivez-la sur Twitter @nrahal1

Cet article a été initialement publié sur Detroit Free Press : Les foules font la queue des heures avant le rassemblement de Kamala Harris dans l’État du Michigan