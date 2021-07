Les foules du festival de Galway sont limitées à 1 000 par jour malgré la proposition soumise au gouvernement irlandais fin juin | Nouvelles de course

Le Galway Summer Festival, l’une des courses les plus populaires d’Irlande, sera limité à une foule de seulement 1 000 spectateurs par jour.

La piste avait espéré accueillir jusqu’à 5 000 participants chaque jour de la semaine, qui comprend le Tote Galway Plate et le Guinness Galway Hurdle, après avoir soumis une proposition détaillée au gouvernement irlandais fin juin.

La réunion du Derby irlandais au Curragh s’est déroulée devant une participation de 1 000 personnes dans le cadre d’un projet pilote du gouvernement, et c’est le chiffre auquel Galway devra également adhérer à la fin de ce mois après la réponse à leur soumission.

L’Irlande négocie sa sortie de la pandémie de Covid-19 et des restrictions qui en découlent – ​​et les foules sur les hippodromes sont toujours généralement plafonnées à 500, malgré le succès du procès Curragh.

« Nous avons appris hier soir que nous pourrons accueillir 1 000 spectateurs chaque jour du festival d’été », a déclaré Michael Moloney, directeur général de Galway.

« Nous savons, compte tenu du soutien que nous avons reçu au cours des deux dernières semaines, que ce sera une nouvelle extrêmement décevante pour tous nos fans qui attendaient avec impatience l’opportunité de revenir peut-être à Ballybrit cette année.

« En ce qui concerne nos sponsors et tous ceux qui attendent avec impatience une plus grande foule cette année, c’est décevant.

« En revanche, il y a 7 000 personnes de plus que nous n’avions à la même époque l’année dernière – et pour ceux qui parviennent à venir à Ballybrit cette année, nous sommes ravis d’avoir de retour les propriétaires et maintenant un petit nombre de personnes sur dessus de ça.

« Nous sommes certainement impatients d’en faire un événement qui en vaudra la peine. »