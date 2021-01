Les fêtards de Floride continuent de faire la fête quelques jours après le Nouvel An malgré que l’État ait connu cinq jours consécutifs de plus de 10000 nouveaux cas de Covid.

Les photos montrent des buveurs entassés dans des bars de plage à Fort Lauderdale, peu d’entre eux portant des masques ou observant la distanciation sociale.

D’autres images de Miami montrent des groupes de personnes se rassemblant sur les plages et ne portant pas de masques.

Des centaines de jeunes en bikini ont été vus en train de profiter du soleil lors de fêtes à la piscine et sur les plages au cours du week-end malgré les craintes croissantes concernant le virus.

Les fêtards de Floride continuent de faire la fête quelques jours après le Nouvel An malgré que l’État ait connu cinq jours consécutifs de plus de 10000 nouveaux cas de Covid

Les bars de Fort Lauderdale étaient remplis de foules dimanche alors qu’ils faisaient la fête à proximité les uns des autres sans masque ni distanciation sociale.

Cela vient après que 31000 infections ont été enregistrées au cours des deux premiers jours de 2021 en Floride

La Floride a enregistré plus de 10000 nouvelles infections par jour pendant cinq jours consécutifs alors que la flambée du virus se poursuit

Les experts ont averti que les chiffres ne feront qu’empirer dans les prochaines semaines à mesure que les effets des voyages et des rassemblements de vacances deviendront clairs.

Rien qu’à Miami, des milliers de personnes ont afflué vers les plages pour profiter du soleil pour le week-end de vacances du Nouvel An.

Samedi, des gens ont été vus en train de profiter de South Beach, alors que d’autres affluaient vers un hôtel voisin pour une fête bruyante à la piscine.

La pandémie en cours semblait être loin de l’esprit des chercheurs de soleil car ils ignoraient les protocoles de distanciation sociale et ne portaient pas de masques.

Les fêtards ont bu des boissons et dansé au son de la musique alors que leurs festivités débordaient sur le trottoir, semblant alarmer certains citoyens âgés qui traversaient la région en même temps.

Le même jour, le comté de Miami-Dade a enregistré plus de 5000 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 51 nouveaux décès dus au virus.

Et puis dimanche, le comté de Miami-Dade a signalé 1547 cas supplémentaires et 12 décès supplémentaires par COVID-19, portant le total de sa pandémie à 305 734 cas et 4 251 décès.

En Floride, 31000 nouvelles infections ont été signalées au cours des deux premiers jours de 2021.

10 603 autres cas ont été enregistrés dimanche alors que les hospitalisations approchent de 7 000 dans le Sunshine State.

La pandémie ne montre aucun signe de ralentissement malgré les vaccinations en cours, la Floride enregistrant son nombre quotidien de cas le plus élevé jamais enregistré jeudi dernier.

Sur une période de 24 heures, plus de 17 190 nouveaux cas ont été confirmés, brisant le record précédent enregistré en juillet.

10603 autres cas ont été enregistrés dimanche alors que les hospitalisations approchent de 7000 dans le Sunshine State

La pandémie ne montre aucun signe de ralentissement malgré les vaccinations en cours, la Floride enregistrant son nombre quotidien de cas le plus élevé jamais enregistré jeudi dernier.

Au cours d’une période de 24 heures la semaine dernière, plus de 17 190 nouveaux cas ont été confirmés, brisant le record précédent enregistré en juillet.

Les États-Unis ont signalé près de 20,5 millions de cas de coronavirus et plus de 350770 décès dimanche soir

Plus de 1,35 million de Floridiens ont contracté le COVID-19 et 21 890 sont décédés.

Les professionnels de la santé ont exhorté les résidents et les visiteurs à faire preuve de prudence face aux pics de chiffres – des conseils qui semblent tomber dans l’oreille d’un sourd.

Jay Wolfson, doyen associé au Morsani College of Medicine, a déclaré au Tampa Bay Times que les chiffres devraient rester alarmants jusqu’au mois de février au moins.

« Il y a énormément de nouvelles grises, sinon sombres, là-bas. Il est maintenant temps de devenir encore plus diligent et concentré. «Les gens vont devoir être patients», a-t-il déclaré.

Les professionnels de la santé ont exhorté les résidents et les visiteurs à faire preuve de prudence au milieu de l’augmentation des chiffres – des conseils qui semblent tomber dans l’oreille d’un sourd

Plus de 1,35 million de Floridiens ont contracté le COVID-19 et 21890 sont morts depuis le début de la pandémie l’année dernière

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, n’a pas appliqué les mandats de masque et a hésité à limiter le nombre de personnes autorisées à l’intérieur des entreprises.

Cette décision a été durement critiquée par les démocrates d’autres États, dont beaucoup ont imposé des règles de verrouillage strictes.

Les hospitalisations ont augmenté de 162 pour cent au cours des deux derniers mois, établissant de nouveaux records cinq jours la semaine dernière. Le décompte de 125544 du projet de suivi COVID dimanche a exclu sept États et territoires qui n’avaient pas encore communiqué de données quotidiennes

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, n’a pas appliqué les mandats de masque et a été réticent à limiter le nombre de personnes autorisées à l’intérieur des entreprises.

Cette décision a été durement critiquée par les démocrates d’autres États, dont beaucoup ont imposé des règles de verrouillage strictes.

Un rapport récent de CNN a affirmé que cette décision avait provoqué la colère des maires et d’autres politiciens en Floride même.

«J’ai renoncé à parler au gouverneur il y a quelque temps», a déclaré un maire, qui est un républicain enregistré, à la chaîne d’information.

Pendant ce temps, des touristes sans masque et des résidents de Miami ont été vus dimanche en train de profiter de la plage de l’hôtel Fontainebleau

Presque aucun des amateurs de plage ne portait de masques alors que les groupes se rassemblaient sur la plage dimanche

Rien qu’à Miami, des milliers de personnes ont afflué vers les plages pour profiter du soleil pour le week-end de vacances du Nouvel An. Les amateurs de plage sont vus en train de profiter du soleil dimanche

Un groupe d’amis a été aperçu portant des masques alors qu’ils marchaient près d’une plage de Miami dimanche

La pandémie en cours semblait être loin de l’esprit des chercheurs de soleil car ils ignoraient les protocoles de distanciation sociale et ne portaient pas de masque facial.

Les fêtards ont bu des boissons et dansé sur de la musique alors que leurs festivités se répandaient sur le trottoir

Samedi, le comté de Miami-Dade a enregistré plus de 5000 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 51 nouveaux décès dus au virus

Et puis dimanche, le comté de Miami-Dade a signalé 1547 cas supplémentaires et 12 décès supplémentaires par COVID-19, portant le total de sa pandémie à 305,734 cas et 4251 décès

Très peu de gens ont été vus portant des masques et beaucoup ont été rassemblés en groupes pendant leur séjour à la plage pendant le week-end