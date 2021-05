Les foules de courses reviendront alors que les restrictions pandémiques s’atténueront la semaine prochaine | Actualités des courses

Les hippodromes en Angleterre pourront accueillir les clients à leurs portes à partir de lundi prochain, après que le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que la troisième étape de la feuille de route hors verrouillage se déroulerait comme prévu.

La British Horseracing Authority a répondu à la confirmation du Premier ministre en donnant le feu vert au retour des foules à partir du 17 mai – jusqu’à un maximum de 4000 ou 50% de la capacité, selon le nombre le plus bas.

Les premières rencontres capables de courir devant une foule seront Redcar et Carlisle lundi après-midi – avant la course de Leicester et Windsor dans la soirée.

La course du Ffos Las lundi aussi, mais le gouvernement gallois n’a toujours pas annoncé de modification des protocoles – donc pour le moment, les réunions se poursuivront à huis clos là-bas.

La levée partielle des restrictions sur les coronavirus signifie que la réunion de Cazoo Derby se déroulera devant des clients payants le mois prochain, et Royal Ascot aura également une foule – bien que la quatrième étape ne commence que le 21 juin, il reste difficile de savoir si cette réunion phare sera pouvoir en héberger 10 000.

Depuis le début des verrouillages en mars dernier, les spectateurs sur les hippodromes ont été limités aux événements pilotes à Doncaster et Warwick en septembre et les foules limitées lors d’une poignée de réunions en décembre.

Dans une déclaration conjointe publiée par la BHA, la Racecourse Association et le Horsemen’s Group, il a également été confirmé que les propriétaires seront également autorisés à voir leurs chevaux et à rencontrer leurs entraîneurs et leurs jockeys dans le ring de parade à partir de la semaine prochaine.

Richard Wayman, directeur de l’exploitation de la BHA, a déclaré: «Il est extrêmement excitant que nous puissions enfin accueillir de nouveau les amateurs de course sur nos hippodromes.

« Cela permettra aux nombreux fans de courses de revenir au sport qu’ils aiment après plus d’un an d’absence. Nous savons qu’il existe une énorme demande du public pour que les familles et les amis se retrouvent en plein air, apprécient de bons plats et boissons et cette occasion sociale unique d’une réunion de course.

«De plus, à partir de la semaine prochaine, la course peut à nouveau offrir à nos propriétaires l’opportunité de se sentir beaucoup plus proches de l’action sur un hippodrome en retournant sur le ring. Les dirigeants du Racing apprécient beaucoup l’engagement et la patience dont ont fait preuve les propriétaires au cours de l’année écoulée. lorsque leur présence et leur expérience aux hippodromes ont été restreintes par la pandémie. «

David Armstrong, directeur général de la RCA, a déclaré: «Cette prochaine étape de la feuille de route du gouvernement est une étape extrêmement importante dans la reprise de British Racing.

«Les hippodromes sont très heureux d’accueillir de nouveau les participants et de pouvoir leur offrir une journée de course complète tout en élargissant notre offre aux propriétaires à qui le sport reste plus important pour leur soutien continu.

« Le verrouillage a commencé il y a près de 14 mois, et ce fut un voyage très difficile pour l’industrie et pour les hippodromes en particulier à travers plusieurs faux départs et des événements pilotes avortés. Le 17 mai marque une étape clé vers le retour à la normalité. »

Charlie Liverton, directeur général du ROA, a déclaré: «Les propriétaires ont joué un rôle essentiel dans le maintien des courses de chevaux à huis clos au cours des 12 derniers mois, contribuant à plus de 30 millions de livres sterling par mois en frais de formation uniquement.

«Bien que les factures se poursuivent, la capacité de participer à la course et de faire partie de l’expérience de la journée de course a été considérablement entravée alors que le pays et l’industrie en général ont fait face à la pandémie dans son ensemble.

«C’est donc une étape bienvenue que le 17 mai prochain, les propriétaires peuvent se rapprocher de l’action avec un retour sur le ring.

« Il y a encore du travail à faire et nous continuerons de travailler avec la BHA et RCA pour améliorer l’expérience de la journée de course pour les propriétaires, tout en reconnaissant cette étape importante dans la feuille de route du gouvernement. »