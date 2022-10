Les foules affluent au week-end de l’épouvantail à St. Charles – Shaw Local

Pour Lauren Budny, résidente de South Elgin, et ses filles, voir les épouvantails exposés au centre-ville Saint-Charles est une tradition.

Et les températures fraîches de samedi ne les ont pas éloignés.

“C’est toujours amusant”, a déclaré Budny, qui avait déjà vécu à St. Charles. «Les filles adorent ça et elles voulaient descendre, quoi qu’il arrive. Cela nous prépare à l’esprit d’Halloween.

Elle prenait goût à une exposition sur Riverside Avenue mettant en vedette le peintre Léonard de Vinci et Mona Lisa. Le week-end de trois jours de l’épouvantail de la Saint-Charles, anciennement appelé festival de l’épouvantail de la Saint-Charles, s’est terminé dimanche.

C’était la 37e année du festival, organisé par le Alliance commerciale Saint-Charles et son comité des événements. Budny a assisté au festival avec ses filles de 7 et 9 ans et deux de leurs amis.

Scott Piner, résident de St. Charles, a aidé à divertir les foules lors du week-end de l’épouvantail avec sa magie. En plus de présenter un spectacle de magie, il a également parcouru le parc en exécutant des tours de magie pour des groupes de personnes.

Piner a apprécié les deux formats.

“J’aime le spectacle sur scène parce que vous pouvez vraiment interagir avec tout le monde et le rendre très interactif et juste voir tout le monde rire et passer un bon moment”, a-t-il déclaré. “Et les gros plans sont amusants parce que vous pouvez interagir avec eux à un niveau plus personnel.”

Il adore pouvoir se produire à l’automne.

“C’est un si beau moment”, a déclaré Piner. « J’adore cet événement. Lorsque nous avons déménagé ici pour la première fois, c’était l’un de ces événements auxquels vous veniez et vous vous promeniez avec votre famille. Maintenant, je suis ici en train de jouer pour d’autres familles.

Les étudiants de la School of Rock de Genève ont également diverti les foules samedi au Lincoln Park. Le chanteur Peter D’Antonio d’Elgin, un ancien de la Central High School, aimait se connecter avec le public.

“Chaque fois que vous jouez, vous vous mettez en avant, vous mettez votre image en avant et vous essayez de divertir les gens”, a-t-il déclaré. « C’est tout l’intérêt d’être un leader. En tant que leader, vous êtes celui qui relie le public au reste du groupe. C’est amusant pour nous.