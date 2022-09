Selon un sénateur américain, les douanes et la protection des frontières américaines collectent chaque année des données sans mandat à partir de milliers d’appareils électroniques aux postes frontaliers et les ajoutent à une base de données massive accessible à leurs agents.

Dans une lettre au commissaire du CBP Chris Magnus publié jeudi et signalé plus tôt par le Washington Post, le sénateur Ron Wyden a appelé l’agence à mettre à jour ses pratiques et à mettre en place des protections plus solides de la confidentialité des données aux passages frontaliers américains.

Le démocrate de l’Oregon a exhorté l’agence de “se concentrer sur les criminels présumés et les menaces à la sécurité, plutôt que de permettre de fouiller sans discernement dans les dossiers privés des Américains sans soupçon d’un crime”.

Les responsables du CBP n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail de CNET sollicitant des commentaires.

Wyden a déclaré avoir récemment appris du CBP que lorsque des milliers de téléphones américains sont fouillés à la frontière chaque année, leur contenu est téléchargé dans une base de données centrale, où les données sont conservées pendant 15 ans et accessibles à environ 2 700 employés du Département de la sécurité intérieure. .

En plus de cela, les appareils sont fouillés sans mandat et les voyageurs ne sont souvent pas informés de leurs droits avant que leurs téléphones ne soient fouillés, dit Wyden, qualifiant ces pratiques de “violations flagrantes” du droit à la vie privée.

Wyden dit que le CBP n’a pas fourni à son bureau de statistiques sur le nombre total d’Américains avec des données incluses dans la base de données, ou sur la fréquence à laquelle la base de données est utilisée par les employés du DHS.

Selon statistiques du CBP accessibles au public, pour l’année fiscale qui doit se terminer le 30 septembre 2022, l’agence a jusqu’à présent fouillé 38 567 appareils électroniques ; un peu plus de 37 450 recherches effectuées au cours de l’exercice précédent. On ne sait pas combien de ces appareils ont vu leurs données copiées et ajoutées à la base de données.

Le CBP note à côté de ses statistiques que les lois et règles fédérales lui donnent le droit de fouiller tous les types de biens personnels aux postes frontaliers, y compris les appareils électroniques.

Il note également que les fouilles d’appareils électroniques sont extrêmement rares. Par exemple, pour l’exercice 2020, l’agence affirme avoir effectué 32 038 recherches d’appareils électroniques, ce qui représente seulement 0,014 % des 238 millions de personnes qui sont entrées aux États-Unis au cours de cette période.