Les fouilles ‘nalayak’ du BJP à Cong au milieu de la tentative du bloc indien d’apaiser Mamata Banerjee | Dernières nouvelles Inde

New Delhi: Le Bharatiya Janata Party (BJP) s’est sauvagement moqué mercredi du Congrès après que la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a annoncé que son congrès de Trinamool se présenterait seul aux élections générales, affirmant que le parti dirigé par Mallikarjun Kharge est “nalayak“(inutile) et l’alliance de l’opposition avec l’INDE est “contre nature”.

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, avec le secrétaire général du Congrès de Trinamool, Abhishek Banerjee. (photo d’archives ANI)

L’attaque du BJP intervient alors que le parti du Congrès tente d’apaiser le chef du Congrès de Trinamool.

“Cette alliance n’est pas naturelle car, au Bengale occidental, le Congrès et le CPM se battent contre Mamata Banerjee. Il y a quelque temps, lors des élections au Panchayat, le Congrès et le CPM ont été battus par les travailleurs de TMC. Mamata Banerjee connaît le terrain”, a déclaré le président du BJP du Bengale. Sukanta Majumdar.

Le chef du BJP du Karnataka, R Ashok, a déclaré qu’il se félicitait de la position de Banerjee. “Le Congrès est un parti ‘nalayak'”, a-t-il plaisanté.

Le chef du BJP du Karnataka, Basavaraj Bommai, a affirmé que l’alliance INDE s’était « brisée ». Il a décrit la décision de Banerjee comme un revers majeur pour le Congrès.

“L’alliance de l’INDI s’est brisée. Sans les dirigeants comme Mamata Banerjee, Nitish Kumar et Akhilesh Yadav, qu’est-ce que l’INDE, et ces querelles vont à l’encontre de la politique et de l’attitude du Congrès. C’est un grand revers pour le Congrès”, a-t-il déclaré.

Le chef du BJP, Rahul Sinha, a affirmé que la peur de la Direction de l’application des lois et de la CBI avait forcé l’opposition à se regrouper.

“Certains partis ont formé une alliance en raison de la peur de l’ED et du CBI et ont formé le bloc INDE. La déclaration de Mamata Banerjee selon laquelle se battre seule lors des élections est le plus grand choc pour le Congrès et le bloc INDIA. Rahul Gandhi qui est sur ‘Bharat Jodo Nyay Yatra “, n’a pas réussi à unifier son alliance ; comment va-t-il unir la nation ?” il a dit.

Pendant ce temps, le Congrès et ses autres partenaires du bloc INDE ont minimisé le camouflet de Mamata Banerjee.

“Le président du Congrès (Mallikarjun) Kharge, Sonia Gandhi et Rahul Gandhi respectent beaucoup Mamata Banerjee. Je crois donc que parfois les freins à la vitesse surviennent après un long voyage, mais nous trouverons un moyen par la discussion. La priorité de Mamata Banerjee est de vaincre le BJP, et avec la même intention, le « Bharat Jodo Naya Yatra » entrera demain à Cooch Behar, au Bengale occidental », a déclaré Jairam Ramesh.

Il a déclaré que le TMC est un pilier de l’alliance INDE et que son parti ne peut pas imaginer une alliance anti-BJP sans Trinamool de Banerjee.

Supriya Sule, présidente du NCP (faction Sharad Pawar), a déclaré : « Elle est notre didi et nous l’aimons et la respectons. L’alliance (INDE) est unie et nous nous battrons tous ensemble. Il n’y aura aucune perte pour l’alliance. chaque État sera différent. Il n’y a pas de luttes intestines au sein de l’alliance. Nous avons des conversations fréquentes. »

Le leader du Shiv Sena (UBT), Aaditya Thackeray, n’a pas tari d’éloges sur Banerjee, affirmant qu’elle se battait comme une tigresse au Bengale.

L’annonce de Banerjee est intervenue au milieu d’une âpre guerre de mots entre le Congrès de Trinamool et le député du Congrès Adhir Ranjan Chowdhury.

Le Congrès de Trinamool a remporté 22 sièges aux élections de Lok Sabha en 2019. Ils n’ont pas pu empêcher le BJP de réaliser une performance exceptionnelle : le parti a remporté 18 sièges. Cependant, Banerjee a rebondi lors des élections législatives de 2021 alors que son parti a décimé le BJP et remporté une victoire écrasante pour la troisième fois consécutive.

