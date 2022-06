Les fossiles des grottes de Sterkfontein en Afrique du Sud font la lumière sur les origines de l’homme

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les grottes ont plus de fossiles d’australopithèques que partout ailleurs dans le monde, selon Darryl Granger, auteur de la nouvelle étude publiée dans la revue à comité de lecture Actes de la National Academy of Sciences.

L’âge des fossiles aide les scientifiques à comprendre “comment et où les humains ont évolué, comment ils s’intègrent dans l’écosystème et qui sont et étaient leurs plus proches parents”, a déclaré l’Université Purdue dans une annonce sur l’étude.