Les fosses sombres sur la lune peuvent être les lieux de rencontre les plus confortables pour les humains

Le vaisseau spatial Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, ou LRO, a peut-être aidé à trouver la clé du confort pour les astronautes qui passent un temps prolongé sur la lune. Ils pourraient devenir des gens des cavernes – ou des gens des fosses.

La surface lunaire n’est pas amicale. Il peut faire très chaud pendant la journée et très froid la nuit. Si les humains doivent avoir une présence soutenue sur la lune, cela signifie trouver comment les garder en sécurité et à l’aise. Comment sonne 63 degrés Fahrenheit (17 Celsius) ? Assez bon par rapport aux extrêmes de la surface lunaire allant jusqu’à 260 degrés Fahrenheit (127 Celsius) et jusqu’à moins 280 Fahrenheit (moins 173 Celsius).

Tyler Horvath, étudiant au doctorat en sciences planétaires de l’Université de Californie à Los Angeles, est l’auteur principal d’un papier sur les fosses lunaires publié dans la revue Geophysical Research Letters ce mois-ci. L’étude a utilisé les données de la caméra thermique Diviner de LRO ainsi que la modélisation informatique pour déterminer que les zones ombragées en permanence dans certaines fosses lunaires restent à une température agréable.

L’étude s’est concentrée sur une fosse profonde de 330 pieds (100 mètres) dans une zone appelée Mare Tranquillitatis. Les chercheurs ont découvert que “l’environnement thermique de la fosse est plus hospitalier que n’importe où ailleurs sur la lune”. UCLA l’a décrit comme “toujours le temps des pulls.” C’est peut-être grâce à un surplomb qui projette une ombre en contrebas.

Les scientifiques connaissent l’existence de fosses lunaires depuis 2009. Certaines de ces zones effondrées pourraient conduire à tubes de lave, tunnels vides laissés par l’action volcanique d’il y a longtemps. Outre les températures agréables, les grottes lunaires pourraient également aider à protéger les astronautes et l’équipement des radiations et des petites météorites.

Les chercheurs avaient déjà envisagé grottes de lave sur la lune et sur Mars comme sites potentiels d’habitats humainsdonc cette nouvelle information sur la température est un ajout bienvenu à ce travail.

Les explorateurs robotiques feraient très probablement le travail de fond dans les fosses et les grottes avant que les astronautes n’essaient de jeter un coup d’œil à l’intérieur. La NASA a testé un robot spéléologue nommé Plongeur lunaire à l’intérieur des tubes de lave hawaïens. L’agence spatiale travaille toujours à ramener les humains sur la lune pour une brève visite dans le cadre du programme Artemis, de sorte que toute discussion réaliste sur la construction de stations lunaires à l’intérieur de grottes est loin d’être terminée. Mais ces grottes ont l’air plutôt tentantes maintenant.