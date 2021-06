Les fosses Mosh reviennent en Grande-Bretagne pour la première fois depuis que Covid a secoué la nation

Les fosses MOSH sont retournées en Grande-Bretagne ce week-end – pour la première fois depuis que Covid a secoué la nation.

Plus de 10 000 fans ont fait la fête le dernier jour du Download Festival.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le Download Festival s’est terminé en beauté ce week-end Crédit : Getty

10 000 fans de rock sont descendus sur Donington Park, Leics Crédit : Getty

L’événement, qui s’est déroulé sur trois jours dans le Leicestershire, a vu des groupes de rock tels que Bullet For My Valentine et Enter Shikari monter sur scène.

C’était le premier festival de musique au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de coronavirus et fait partie du programme de recherche sur les événements du gouvernement.

Des groupes comme Creeper, Bullet For My Valentine et Enter Shikari sont montés sur scène Crédit : Getty

Le festival est le premier au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie Crédit : Getty

Les détenteurs de billets devaient fournir un test négatif avant et après leur participation Crédit : Getty

Les détenteurs de billets devaient fournir un test négatif avant d’être autorisés sur le site du festival et devaient en faire un autre par la suite.

Le système de test signifiait que les fêtards pouvaient abandonner la distanciation sociale et les masques, mais seule une fraction de la foule habituelle de 100 000 personnes pouvait y assister.

Parmi les autres grands événements du programme de recherche du gouvernement, citons les Brit Awards le mois dernier – où aucun cas de Covid-19 n’a été signalé par la suite.