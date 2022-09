Les fosses communes à Izyum, en Ukraine, pourraient être « pires » que Bucha : conseiller de Biden

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré que ses homologues ukrainiens lui avaient dit que les fosses communes découvertes à Izyum, en Ukraine, après le retrait des forces russes, étaient à certains égards « pires » que celles découvertes à Bucha.

Sullivan a déclaré avoir été informé de la situation mardi matin lorsqu’il s’est entretenu avec son homologue, le chef d’état-major ukrainien Andriy Yermak.

“Il m’a fait un rapport sur ce que les Ukrainiens découvraient autour d’Izyum, et il l’a dit sans ambages : il a dit que c’était à certains égards pire que Bucha, et nous en verrons plus au fur et à mesure que l’Ukraine désoccupe villes qui ont été précédemment occupées par les forces russes. Nous trouvons de plus en plus de preuves de ces atrocités de masse.

Déjà plus de 440 tombes ont été découvert à Izyum avec des centaines de corps, dont ceux de civils et d’enfants. La police a découvert vendredi une fosse commune avec les corps de 17 soldats ukrainiens. Beaucoup avaient les os cassés, les mains liées derrière le dos et d’autres signes de torture.

“Nous allons travailler avec la communauté internationale à travers tous les mécanismes disponibles pour tenir la Russie responsable de cela”, a déclaré Sullivan lors de la conférence de presse de mardi.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi dans une allocution vidéo que les enquêteurs avaient découvert plus de 10 chambres de torture dans les zones libérées de la région de Kharkiv.

Les corps de 458 personnes ont été trouvé après que les Russes aient quitté Bucha en avril.