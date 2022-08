Les forums des candidats sont essentiels au processus électoral – Shaw Local

Pour l’éditeur:

La saison des élections générales d’automne bat son plein. Et avec cela vient les forums de candidats.

En tant qu’organisation de confiance de plus de 100 ans, la League of Women Voters a pour tradition d’héberger des forums de candidats que les électrices utilisent pour se renseigner sur les positions des candidats sur des questions importantes pour elles et leurs familles.

Les forums sont conçus pour fournir un espace sûr où les candidats peuvent partager leurs points de vue sur des questions importantes pour le public votant. La Ligue s’efforce de promouvoir une opportunité pour que l’information soit présentée dans un cadre neutre et non partisan qui profite au public votant.

Un forum candidat peut clairement être vu comme un entretien d’embauche. Qui peut refuser un entretien d’embauche et décrocher le poste ? Les arrêts de campagne, la remise des cadeaux, les publicités, les dépliants et les discours de souche ne servent absolument pas le même objectif.

Des invitations à ces forums ont été envoyées aux candidats qui se présentent aux bureaux du district 2 de la Cour suprême de l’Illinois, du district 2 de la Cour d’appel de l’Illinois, du district 11 du Congrès américain, du district 42 du Sénat de l’État de l’Illinois et des districts 50 et 83 des représentants de l’État de l’Illinois.

Nous organisons également des forums pour les candidats en lice pour le shérif du comté de Kane, le greffier du comté de Kane, le trésorier du comté de Kane et les districts 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 du conseil du comté de Kane.

Vérifiez s’il vous plaît LWVIL.org ou LWVCKC.org pour plus d’informations sur l’heure et la date spécifiques des forums.

Patricia Hayes Lackman, vice-présidente/service électoral

Jean Pierce, vice-président

Llona Steele, vice-présidente