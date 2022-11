Les fortes pluies, la neige atténuent la sécheresse dans certaines régions de la Colombie-Britannique alors que les prévisionnistes surveillent la montée des rivières – Kelowna Capital News

Les niveaux de sécheresse dans le sud de la Colombie-Britannique ont été réduits pour la première fois depuis des semaines alors qu’une série de puissantes tempêtes ont inondé la région, dont une devait produire jusqu’à 70 millimètres de pluie avant de s’atténuer à la tombée de la nuit.

La carte en ligne de la sécheresse de la province montre que la majeure partie du sud de la Colombie-Britannique, y compris l’est de l’île de Vancouver et la région métropolitaine de Vancouver, est maintenant classée au niveau 3 de la sécheresse, ce qui signifie que des effets néfastes de la sécheresse sont possibles.

C’est une baisse par rapport à la cote de niveau 5 la plus sévère, qui couvrait une grande partie de l’île et de la côte sud intérieure jusqu’à cette semaine.

Le classement de niveau 5, ce qui signifie que les effets néfastes de la sécheresse sont presque certains, est toujours affiché pour le coin nord-est de la province et dans la région de Kettle, dans le sud de la Colombie-Britannique, tandis que les bassins de la Sunshine Coast, Nicola, Coldwater, Parsnip et Finlay sont classés au niveau 4. .

Alors que les conditions de sécheresse s’atténuent, un avis de débit élevé est maintenant affiché pour les voies navigables de Vancouver et des côtes centrale et sud, car le River Forecast Center indique que les rivières, en particulier sur la côte sud, devraient monter au cours de la journée.

On craint également que la neige abondante à haute altitude ne fonde à mesure que la dernière tempête passe et que les températures grimpent, gonflant encore plus certains ruisseaux et rivières.

Les avertissements de chute de neige sont en hausse pour des régions telles que les régions d’Okanagan, Prince George, Cariboo et 100 Mile, ainsi que pour des sections des autoroutes Sea-to-Sky, Coquihalla et Yellowhead et des altitudes plus élevées des autoroutes 1, 3 et 97.

Des accumulations allant jusqu’à 25 centimètres étaient attendues sur certaines de ces routes avant que la neige ne se transforme en pluie.

« Préparez-vous à des conditions de voyage qui changent et se détériorent rapidement », a conseillé Environnement Canada dans les avertissements météorologiques affichés pour les cols de haute montagne de la Colombie-Britannique. “L’accumulation rapide de neige rendra les déplacements difficiles.”

