Les fortes augmentations de salaire du secteur public devront être payées par des coupes, laisse entendre Rishi Sunak

Les grosses augmentations de salaire du secteur public devront être payées par des réductions et non par plus d’argent, a suggéré Rishi Sunak hier soir.

Le Premier ministre a averti que les ministres « doivent être responsables » et qu’il était juste d’éviter les emprunts excessifs car cela alimenterait l’inflation.

Rishi Sunak a déclaré que les grandes augmentations de salaire du secteur public devront être payées par des réductions et non par plus d’argent Crédit : AFP

Mel Stride a déclaré que des problèmes surgiraient si «les règlements sont trop élevés» Crédit : Getty

Cela s’est produit alors que les revenus ont augmenté de 7,3% au cours des trois mois précédant mai – le chiffre le plus élevé en 22 ans.

Les accords salariaux pour les enseignants, la police et les fonctionnaires doivent être annoncés dans deux semaines, lorsqu’un organisme indépendant devrait recommander une moyenne de 6%.

Downing Street a insisté sur le fait que « l’argent doit venir de quelque part » et que toute décision oblige les départements à équilibrer les livres.

Cela signifie que les augmentations pourraient être refusées par le Premier ministre – ou payées uniquement si les ministères acceptent des réductions ailleurs.

Lorsqu’il a été grillé sur le chemin du sommet de l’OTAN en Lituanie, le Premier ministre a déclaré: « Nous voulons être justes, nous voulons faire des choses abordables pour le contribuable et nous devons être responsables. »

Le Premier ministre a déclaré qu’il était prêt à utiliser des politiques pour lutter contre l’inflation, ajoutant que les départements « ne devraient pas alimenter le feu par des emprunts excessifs ».

Le secrétaire au travail et aux pensions, Mel Stride, a averti: « Si les règlements sont trop élevés, cela alimentera ces problèmes. »

L’année dernière, les ministres ont défendu des augmentations de salaire inférieures à l’inflation, affirmant que les organismes indépendants les avaient proposées.

Le n ° 10 a déclaré hier: «Nous voulons convenir d’offres salariales justes et raisonnables, comme nous l’avons fait pour un million d’employés du NHS.

« Pour que nos plans de réduction de moitié de l’inflation fonctionnent, nous devons rester disciplinés. Une partie de cela est la modération salariale.

Les importantes augmentations de salaire versées aux travailleurs ont conduit les analystes de la ville à prédire une nouvelle hausse douloureuse des taux d’intérêt.

Les experts de la Deutsche Bank ont ​​déclaré qu’un autre bond de 5 à 5,5% était « plus probable qu’improbable » le 3 août.