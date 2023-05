Les formations de départ pour le Derby de Milan en Ligue des champions

En savoir plus

On s’attend à ce que ce soit un concours passionnant à San Siro et il sera intéressant de voir quelle équipe va profiter d’un avantage en termes de soutien des fans. Les deux équipes sont actuellement placées aux quatrième et cinquième places du tableau des points de la Serie A, l’Inter ayant deux points d’avance sur ses rivaux de la ville.

Olivier Giroud a déclaré mardi qu’il avait la soif de succès européen d’un jeune homme avant la demi-finale de la Ligue des champions italienne de l’AC Milan avec l’Inter Milan.

L’attaquant vétéran français Giroud a remporté la compétition avec Chelsea en 2021 et veut poursuivre son été indien à Milan avec un autre triomphe après avoir remporté le titre de Serie A la saison dernière.

Milan accueille mercredi son rival local, l’Inter, lors du match aller du plus grand derby local que la ville italienne ait connu depuis près de deux décennies.

« Je suis plus motivé que jamais. Pour moi, c’est une grande opportunité de le gagner à nouveau. Presque 37 ans mais toujours affamé comme un jeune garçon », a déclaré Giroud aux journalistes.

Simone Inzaghi a déclaré mardi que la demi-finale de la Ligue des champions de l’Inter Milan avec son rival l’AC Milan était plus qu’un simple derby local.

Les géants de Milan, qui à eux deux ont été couronnés dix fois champions d’Europe, s’affrontent mercredi dans le plus grand match entre les deux équipes depuis près de deux décennies, et l’entraîneur de l’Inter Inzaghi est bien conscient de son importance.

Ce sera la première fois que la paire de Serie A s’affrontera dans la meilleure compétition de clubs d’Europe après le soi-disant « derby de la honte » de 2005, un quart de finale remporté par Milan dont le match retour a été abandonné après que des supporters furieux de l’Inter aient lancé un barrage de s’enflamme sur le terrain de San Siro avec leur équipe loin derrière dans le match nul.