Près de deux semaines après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, les chauffeurs routiers sont obligés d’attendre, pendant des jours dans certains cas, la documentation appropriée pour expédier des marchandises hors du Royaume-Uni.

Les changements apportés aux règles douanières menacent de laisser les supermarchés britanniques en manque de certains produits.

« Ce n’est pas bon », a expliqué le chauffeur de camion polonais Petar Loba, basé au Royaume-Uni, « cette situation, pour moi c’est trop de paperasse, trop d’attendre, d’attendre, tout le temps est d’attendre. Ce n’est pas bon. »

Au moins un transitaire de premier plan avertit que certains transporteurs peuvent simplement refuser de livrer des marchandises en Grande-Bretagne plutôt que de faire face à toute la paperasse révisée et à la bureaucratie impliquée.

« Les chauffeurs sont souvent payés au kilomètre », a déclaré l’agent John Shirley. « Donc, s’ils sont assis là-bas, comme ils le sont en ce moment, ils vont juste remettre leurs avis, ou dire à leurs patrons ‘Je ne veux plus aller en Grande-Bretagne, je vais ne prenez que les charges que vous me donnez en Europe », et c’est ce qui va se passer. »

En Irlande du Nord, où la nouvelle relation avec l’UE est plus compliquée que dans le reste du Royaume-Uni, les pénuries de produits britanniques dans les supermarchés sont déjà une réalité.

Kieran Sloan gère l’épicerie fine Sawers à Belfast.

« Nous ne pouvons pas recevoir de livraisons, vous savez, » se plaignit-il. « Les entreprises prennent des commandes et ensuite elles nous rappellent, » nous ne pouvons pas livrer cela jusqu’à nouvel ordre. « »

L’Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni mais partage une frontière terrestre avec la République d’Irlande, qui fait partie de l’UE.

Les commerçants là-bas disent qu’en l’absence de livraisons de Grande-Bretagne, leur seule option est de remplir leurs comptoirs avec des produits de l’UE.

La République d’Irlande augmente les services de ferry directs vers l’Europe pour les camions qui voyageaient auparavant via le Royaume-Uni.