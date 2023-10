Les formalités administratives du Brexit privent les expatriés britanniques de leurs retraites

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Les citoyens britanniques vivant à l’étranger risquent de se retrouver privés de leur pension en raison des règles post-Brexit qui entraînent la fermeture des comptes bancaires.

La sortie de la Grande-Bretagne de l’UE a amené certaines banques britanniques à réexaminer les comptes bancaires qu’elles autorisent les résidents non britanniques à garder ouverts.

Et les experts financiers préviennent que les retraités vivant en Europe ont du mal à accéder à leur épargne en raison de la fermeture des comptes, ce qui constitue un autre casse-tête lié au Brexit.

Ils affirment que les prestataires de retraite sont moins susceptibles d’offrir des services aux expatriés britanniques, ce qui entraîne de « gros problèmes » pour transférer l’argent des retraites vers les retraits ou pour apporter d’autres modifications aux cotisations.

Paul Beard, directeur général d’Alexander Beard Group, a déclaré Le télégraphe que des dizaines d’expatriés britanniques l’avaient contacté pour lui dire que leur organisme de retraite avait refusé « catégoriquement » de verser de l’argent.

Philip Teague, de Cross Border Financial Planning, a déclaré au journal que son cabinet « commençait à découvrir de gros problèmes pour nos clients qui bénéficient de ces pensions régulières très classiques ».

Le plan financier a accusé les prestataires de retraite de ne pas avoir fourni de bons conseils aux expatriés âgés qui ont vu leurs comptes bancaires fermés pour savoir qui accéder à leur argent.

Il a ajouté : « Nous commençons de manière proactive à leur transmettre des plaintes qui aboutiront finalement au médiateur financier en raison de [providers’] manque de communication dans ce domaine.

Les règles du HMRC signifient que les Britanniques résidant à l’étranger ne peuvent pas transférer leurs pensions britanniques vers une nouvelle entreprise. Les retraités expatriés sont donc confrontés à des processus compliqués de transfert à l’étranger, qui peuvent leur faire perdre jusqu’à 25 pour cent d’impôts pour accéder à leur épargne.

Et transférer l’argent des retraites vers des retraits pour libérer un revenu est considéré comme une « activité transfrontalière » par de nombreux prestataires.

M. Beard a déclaré que les politiques de certains fournisseurs constituaient un « manquement au devoir » et enfreignaient les règles introduites par la Financial Conduct Authority plus tôt cette année.

Des milliers de Britanniques vivant dans les États de l’UE ont été informés par les banques britanniques que leurs comptes bancaires seraient fermés après la fin de la période de transition initiale du Brexit. Lloyds Banking Group a déclaré avoir fermé 13 000 comptes d’expatriés en Europe.

La querelle sur les retraites survient alors que le gouvernement de Rishi Sunak continue de tenter d’assouplir les principales règles bancaires et d’assurance après le Brexit.

Un projet de loi présenté le mois dernier propose d’augmenter le seuil auquel le « ring-fencing » s’applique aux banques de 25 milliards de livres sterling à 35 milliards de livres sterling. Les règles de cantonnement faisaient suite aux coûteux sauvetages des banques par les contribuables pendant la crise financière il y a dix ans.