La nouvelle bureaucratie introduite à la suite de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson signifie qu’il est désormais plus facile pour les pays de l’UE d’importer de l’agneau de Nouvelle-Zélande que du Pays de Galles, ont averti les producteurs.

Pete Robertson, directeur général de la Food and Drink Federation Cymru, a déclaré que la délicatesse emblématique galloise était l’une des nombreuses victimes de coûts supplémentaires, d’inspections vétérinaires et de paperasse dans le cadre des relations commerciales post-Brexit.

Et il a averti que les changements intervenus depuis la fin de la transition du Royaume-Uni hors du marché unique et de l’union douanière de l’UE signifiaient qu’une grande partie du secteur agroalimentaire de la principauté ne trouvait plus ses modèles commerciaux viables.

Un exportateur de viande avait vu un chargement de 100000 £ de carcasses d’animaux mis au rebut parce qu’un seul était tombé d’un crochet dans un camion, tandis que d’autres entreprises avaient vu des envois arrêtés pour avoir des formulaires remplis avec une encre de mauvaise couleur, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, une compagnie de ferry a signalé une baisse des volumes de fret au principal port de fret du Pays de Galles, Holyhead, de 70% au cours des premières semaines de janvier et de 50% à la fin du mois, les exportateurs britanniques abandonnant les routes maritimes vers le La République d’Irlande et les entreprises irlandaises envoient des camions directement par bateau vers la France ou la Belgique plutôt que d’utiliser le «pont terrestre» à travers la Grande-Bretagne vers le continent.

Les preuves de l’impact du Brexit sont apparues lors d’une audition de la commission des affaires galloises de la Chambre des communes plus tôt cette semaine.

M. Robertson a déclaré au panel multipartite de députés que les producteurs d’aliments et de boissons du Pays de Galles avaient subi des charges bureaucratiques supplémentaires inattendues du Brexit, même s’ils se sentaient bien préparés pour la transition hors du marché unique de l’UE et de l’union douanière le 1er janvier. .

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

« Les livraisons ont été interrompues parce que c’est de l’encre bleue et non de l’encre noire, les certificats sanitaires d’exportation qui n’ont pas de timbres au bon endroit ont été interrompus », a-t-il déclaré.

Lire la suite

«Nous avons entendu parler d’un exportateur de viande en particulier qui a envoyé un grand nombre de carcasses de viande en France et l’une des carcasses est tombée du crochet. Normalement, une carcasse serait emportée et le chargement aurait été agité. À cette occasion, la totalité du chargement – 100 000 £ de viande – a été mise au rebut. «

Les petits producteurs qui envoient des colis dans le cadre d’un envoi plus important dans un camion ou un conteneur constatent une augmentation spectaculaire de la paperasse et des frais, les certificats sanitaires d’exportation étant un problème particulier, a-t-il déclaré.

«L’un de nos membres dispose de trois unités de stockage sur un camion», a déclaré M. Robertson. «Avant l’accord, il fallait deux morceaux de papier, et maintenant il faut 41 morceaux de papier.

«Il y a beaucoup de coûts dans de nombreux domaines différents. Ainsi, par exemple, vous enverriez un échantillon d’ici en Suède ou en Finlande et cela vous coûtait 30 £. Cela vous coûte maintenant 85 £.

« Pour le secteur des PME (petites et moyennes entreprises) au Pays de Galles, lorsque vous envoyez souvent des marchandises d’une valeur de 25 £ seulement, cela peut être assez inhibiteur et tout à fait un défi de coût. »

Les changements ont désavantagé l’agneau du Pays de Galles par rapport à ses rivaux de beaucoup plus loin, a-t-il déclaré.

«Il est plus facile d’importer dans l’UE de l’agneau de Nouvelle-Zélande que de l’agneau gallois», a déclaré M. Robertson.

«Il y aura 20 fois plus de contrôles d’agneau gallois entrant dans l’UE que pour l’agneau de Nouvelle-Zélande, en raison de la reconnaissance mutuelle des procédures vétérinaires. Et en fait, nous utilisons un système similaire au système de l’UE, alors qu’en Nouvelle-Zélande, ils utilisent un système différent. »

Il a averti que les difficultés devraient s’intensifier lorsque les délais de grâce pour les importations expireront en avril, entraînant des charges supplémentaires similaires à celles que vivent actuellement les exportateurs.

«Tant que cela ne se concrétisera pas, il sera difficile de comprendre l’ampleur de l’impact sur l’entreprise», a déclaré M. Robertson. « Mais il est clair que les chaînes d’approvisionnement alimentaire seront sous pression à coup sûr. » Il a déclaré qu’il y avait « de nombreuses entreprises au Pays de Galles dont la viabilité de leur modèle commercial actuel à l’avenir est menacée », et a averti les députés qu’il n’y avait pas un seul » solution miracle »qui pourrait résoudre leurs difficultés.

Le député de Plaid Cymru, Ben Lake, membre de la commission, a appelé le Royaume-Uni et l’UE à relancer les négociations pour trouver un moyen de réduire les barrières non tarifaires au commerce créées par l’accord de commerce et de coopération de M. Johnson.

Il a qualifié la situation décrite par M. Robertson de «décevante», ajoutant qu’elle «reflète malheureusement les problèmes auxquels les entreprises du pays de Galles sont confrontées lorsqu’elles font des affaires avec l’UE».

M. Lake a déclaré: «Il est clair que de nouvelles négociations, telles qu’autorisées par l’accord de commerce et de coopération, sont nécessaires entre le Royaume-Uni et l’UE en vue de parvenir à un accord d’équivalence mutuelle pour réduire les barrières non tarifaires.