Google a récemment annoncé que le stockage illimité sur Google Photos prendrait fin l’année prochaine et que les utilisateurs devront s’abonner aux plans Google One pour bénéficier d’un stockage supplémentaire dans le cloud. Dans le cadre du nouveau développement, les utilisateurs recevraient gratuitement 15 Go de date postérieure à juin 2021, qui couvriraient les fichiers de Photos, Gmail, Drive, etc. Il semble maintenant que Google a réduit de 50% les prix de ses forfaits de niveau supérieur aux États-Unis, pour permettre aux utilisateurs d’accéder au stockage maximal au meilleur prix. Comme indiqué par 9to5Google, la réduction de prix de 50% s’applique aux plans de 10 To, 20 To et 30 To de Google One.

Actuellement, Google propose le plan de stockage Google One de 10 To à 49,99 $ (environ 3700 Rs) par mois au lieu de 99,99 $ (environ 7300 Rs). Son plan Google de 20 To est disponible à 99,99 $ par mois, tandis que le plan de 30 To a été ramené à 199,99 $ par mois (environ 14700 Rs) contre 299,99 $ (environ 22000 Rs). Ses plans de niveau inférieur (ou plutôt plus abordables) qui offrent 100 Go, 200 Go et 2 To de stockage en nuage sont disponibles au même prix. Outre le stockage supplémentaire, les avantages de tous les plans de niveau supérieur (2 To et plus) incluent un VPN gratuit (actuellement disponible sur Android aux États-Unis), ainsi que 10% de remise sur les achats de matériel via le Google Store et des offres sur les hôtels. Google (via 9to5Google) dit que les utilisateurs qui sont déjà qualifiés pour le niveau supérieur vont commencer à voir des économies automatiquement.

Notamment, la tarification indienne des abonnements Google One est la même que précédemment. Comme mentionné, Google offrira gratuitement un total de 15 Go, couvrant tous ses services. Le plan d’adhésion de base à Google One de 100 Go en Inde commence à Rs 130 par mois (Rs 1300 par an), Rs 210 par mois (Rs 2,100 par an) pour un stockage de 200 Go et Rs 650 par mois (Rs 6500 pendant un an) pour 2 To de stockage . Les plans de 10 To, 20 To et 30 To ont un coût mensuel de 3 250 Rs, 6 500 Rs et 9 750 Rs, respectivement. La société n’a pas encore révélé si les plans de niveau supérieur en Inde bénéficieraient également d’une réduction de prix de 50%.