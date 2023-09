Les forfaits fous à 15 $/mois de Mobile Mobile sont de retour pour une durée limitée

Plus tôt dans l’année, Menthe Mobile a lancé une promotion qui a ramené le prix de ses forfaits à 15 $/mois. Il s’agissait d’un petit forfait intelligent, car Mint offrait essentiellement trois mois de service à un tarif réduit, puis augmentait le prix une fois la période promotionnelle terminée. Si vous avez raté l’événement la dernière fois, il est de retour et dure jusqu’à fin octobre.

Je vais vous l’expliquer au cas où tout cela serait nouveau pour vous. Pendant cette période promotionnelle, tous les forfaits Mint Mobile ont été regroupés dans un prix de 3 mois qui les fait 15 $/mois. En d’autres termes, vous payez d’avance 45 $ pour 3 mois de service. Une fois les 3 mois écoulés, vous reviendrez au tarif mensuel normal.

La répartition du plan de Mint Mobile est la suivante :

Forfait 5 Go : 15$/mois tout le temps

: 15$/mois tout le temps Forfait 15 Go : 15$/mois -> 20$/mois après 3 mois

: 15$/mois -> 20$/mois après 3 mois Forfait 20 Go : 15$/mois -> 25$/mois après 3 mois

: 15$/mois -> 25$/mois après 3 mois Forfait illimité: 15$/mois -> 30$/mois après 3 mois

Quant à ce qui est inclus dans un forfait Mint Mobile, tous ces forfaits incluent des appels et des SMS illimités, une couverture nationale sur le réseau de T-Mobile et des connexions 4G LTE et 5G. Pour quelques détails sur le forfait illimité, vous disposez en fait d’une limite de 40 Go de données 5G (avant que vos données ne soient ralenties), ainsi que d’une utilisation LTE illimitée. Les flux vidéo sur cellulaire sont limités à 480p.

Une fois les 3 mois écoulés, Mint indique qu’il vous enverra un e-mail avec une « quantité de données recommandée en fonction de votre utilisation » pour cette période promotionnelle. À ce stade, vous pouvez conserver le forfait tel quel, choisir un autre forfait ou quitter le service. Comme c’est prépayé, vous n’êtes pas bloqué au-delà de ce que vous avez payé.

15 $/mois pour ce genre de forfait, ce n’est pas mal du tout. Souhaitons-nous qu’il vive plus de 3 mois ? Oui bien sûr. Profitez-en en suivant le lien ci-dessous.

Inscrivez-vous aux forfaits Mint Mobile à 15 $/mois