Les forfaits de streaming de Fubo TV bénéficient actuellement d’une réduction de 30 $ pour le premier mois

Les services de streaming les plus courants incluent désormais les sports en direct — Sunday Night Football sur Peacock, les matchs de la NFL de CBS sur Paramount+, Thursday Night Football sur Prime Video — mais si vous voulez une suite complète de chaînes sportives, ainsi que d’autres programmes en direct et des informations locales, Fubo pourrait être la solution. Il est arrivé en tête pour les sports dans notre guide des meilleurs services de streaming TV en direct et vous pouvez dès maintenant obtenir votre premier mois de Abonnement Pro de Fubo pour 50 $ au lieu de 80 $. Le forfait Elite avec Sports Plus passe de 100 $ à 70 $ pour le premier mois et le forfait Deluxe de niveau supérieur est à 80 $ au lieu de 110 $ habituellement.

Quel que soit le forfait que vous choisissez, vous bénéficierez d’une couverture sportive supérieure à ce qu’une personne humaine peut raisonnablement consommer – même le forfait le moins cher donne accès à ESPN et ESPN2, FS1 et FS2, plusieurs chaînes NBC Sports, CBS Sports, les propres réseaux sportifs de Fubo et plus encore. Le forfait Elite avec Sports Plus propose NFL RedZone et environ 100 chaînes supplémentaires, et permet une qualité de streaming 4K. Et, enfin, le forfait Deluxe vous offre tout cela, plus les sports internationaux.

Fubo facilite l’enregistrement des jeux que vous souhaitez regarder plus tard et chaque forfait est livré avec un stockage cloud DVR illimité avec une expiration de neuf mois pour les enregistrements.

Lorsque vous ne regardez pas de matchs sportifs, vous pouvez essayer le reste de ce que Fubo propose. Lorsque je l’ai testé pour notre guide, j’ai trouvé que le service était bien organisé avec une interface claire et facile à parcourir. Il excelle vraiment dans la présentation de contenu en direct (même si la navigation dans le contenu VOD n’était pas aussi simple).

