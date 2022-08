Les forfaits complets du tournoi pour la Classique Young Stars 2022 sont épuisés à Penticton

Certains des meilleurs espoirs des Canucks de Vancouver seront à Penticton le mois prochain et les gens ne prennent aucun risque lorsqu’il s’agit de prendre leurs billets à l’avance.

Bien que les talons de match unique restent disponibles pour la Classique Young Stars 2022, les forfaits complets du tournoi sont officiellement épuisés, a annoncé le South Okanagan Events Center.

Des espoirs des Flames de Calgary, des Oilers d’Edmonton et des Jets de Winnipeg se joindront au groupe des Canucks du 16 au 19 septembre pour la vitrine annuelle.

Au total, sept matchs seront disputés, dont un match pré-saison de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique le 17 septembre mettant en vedette les Vees de Penticton et les Chiefs de Chilliwack. Les forfaits complets du tournoi consistent en un lot de billets pour tous les jeux.

Horaire de la Classique Young Stars 2022 au South Okanagan Events Centre. (OSCE)

Cela fait quatre ans que Penticton a accueilli le tournoi. Depuis que Peach City a accueilli la vitrine pour la première fois en 2010, les stars actuelles de la LNH Connor McDavid, Elias Pettersson, Bo Horvat et Thatcher Demko sont parmi ceux à participer.

L’attaquant de longue date des Canucks Stan Smyl a officiellement annoncé le retour pré-saison de l’équipe à Penticton en juin.

Vancouver disputera un total de trois matchs durant le tournoi, un contre chacun de ses rivaux de l’Ouest canadien.

Les forfaits VIP et les forfaits “Double-Header” restent disponibles, ainsi que les billets pour un match disponibles. Vous trouverez plus d’informations sur la billetterie et certains forfaits

Les talons de jeu unique ont été mis en vente pour la première fois le 12 août à 10 h et peuvent être achetés sur valleyfirsttix.com ou en personne au box-office de la SOEC.

