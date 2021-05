Les forêts tropicales africaines utiles dans un changement climatique lent malgré une chaleur record et la sécheresse: étude

Les forêts tropicales d’Afrique semblent plus résilientes en tant que puits de carbone que les forêts tropicales amazoniennes – éponger le dioxyde de carbone qui réchauffe la planète même lorsque la chaleur brûlante d’El Nino a interrompu l’absorption dans d’autres parties du monde, ont déclaré des chercheurs lundi. Ils ont étudié l’impact du pire événement climatique d’El Nino jamais enregistré – en 2015-16 – sur les forêts tropicales intactes de six pays africains: la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun, le Ghana, le Libéria et la République du Congo.

El Nino est un réchauffement des températures de surface de l’océan dans le Pacifique qui se produit toutes les quelques années. Elle affecte les régimes de vent et peut déclencher à la fois des inondations et des sécheresses dans le monde.

La nouvelle étude a révélé que les arbres des forêts africaines continuaient d’éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, malgré la sécheresse et un réchauffement de 0,92 degrés Celsius au-dessus de la température moyenne de 1980-2010.

«Nous n’avons constaté aucun ralentissement brutal de la croissance des arbres, ni une forte augmentation des décès d’arbres, en raison des conditions climatiques extrêmes», a déclaré Amy Bennett, auteur principal de l’étude et professeur à l’Université britannique de Leeds, dans un communiqué.

«Dans l’ensemble, l’absorption de dioxyde de carbone par ces forêts tropicales intactes a été réduite de 36%, mais elles ont continué à fonctionner comme un puits de carbone, ralentissant le rythme du changement climatique.»

Selon la recherche, les forêts d’Afrique ont encore éliminé 1,1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone par an pendant la période d’El Nino 2015/16, soit l’équivalent de trois fois les émissions de CO2 de la Grande-Bretagne en 2019.

Les chercheurs ont déclaré que leurs résultats étaient surprenants car des conditions similaires dans les forêts tropicales d’Amazonie et d’Asie du Sud-Est avaient conduit à un arrêt temporaire ou à une inversion de l’absorption du dioxyde de carbone.

«C’est la première preuve sur le terrain de ce qui se passe lorsque vous chauffez et séchez une forêt tropicale africaine intacte», a déclaré Simon Lewis, auteur principal de l’étude et également professeur à l’Université de Leeds.

«Ce que nous avons trouvé m’a surpris. Les forêts tropicales africaines semblent plus résistantes à un réchauffement et à une sécheresse supplémentaires que les forêts tropicales d’Amazonie et de Bornéo. «

Il était difficile de déterminer la température à laquelle les forêts arrêteraient complètement d’absorber le CO2, ont déclaré les chercheurs, mais une étude précédente a montré qu’elles ont commencé à perdre du carbone à environ 32,2 ° C (90 degrés Fahrenheit).

Les résultats de l’étude mettent en évidence le rôle important que jouent les forêts tropicales africaines dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi la nécessité de garantir leur protection, ont déclaré les auteurs des rapports.

«La résistance des forêts tropicales africaines intactes à un peu plus de chaleur et de sécheresse qu’elles n’en ont connu dans le passé est une bonne nouvelle», a déclaré le co-auteur Bonaventure Sonke, qui est professeur à l’Université de Yaoundé I au Cameroun.

«Mais nous devons encore réduire rapidement les émissions de dioxyde de carbone, car nos forêts ne résisteront probablement qu’à de nouvelles augmentations limitées de la température de l’air.»

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici