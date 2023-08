Les forêts du Canada se remettront des incendies de forêt, mais elles ne seront plus les mêmes

Le courant19:41Redonner vie aux terres brûlées

La saison des feux de forêt de cette année au Canada est sur le point de détruire quatre fois plus de terres que toute année précédente enregistrée, mais les chercheurs affirment que la nature est résiliente et que la régénération est toujours possible.

Les plantes du sous-étage – herbes, fleurs, épilobe pourpre et même quelques pousses de tremble – se dressent déjà à travers les paysages arides et les arbres carbonisés des conséquences.

En effet, le feu fait partie du cycle naturel et la végétation peut repousser très rapidement, explique Edward Struzik, auteur de Jours sombres à midi : l’avenir du feu.

« C’est un processus naturel parce que notre forêt, la forêt boréale, est née pour brûler », a-t-il déclaré. Le courant l’hôte invité Anthony Germain.

Mais il y a une différence entre « né pour brûler » et l’intensité des incendies que nous voyons cet été, a-t-il déclaré.

Le changement climatique augmente le nombre d’incendies de forêt incontrôlables à travers le pays, et leur gravité combinée aux dômes de chaleur et aux sécheresses signifie que les forêts ne sont plus capables de se régénérer de la même manière qu’avant, a déclaré Struzik.

La repousse se produira, mais les forêts changeront

Ellen Whitman, chercheuse scientifique sur les incendies de forêt à Ressources naturelles Canada, est optimiste quant au retour des forêts ravagées, mais pas de la même manière qu’avant.

« Lorsque nous avons de très, très gros incendies comme celui-ci, certains changements peuvent se produire », a-t-elle déclaré.

Un chercheur examine les conséquences d’un important incendie de forêt dans le parc national Wood Buffalo, situé dans le nord de l’Alberta. (Ellen Whitman/Ressources naturelles Canada)

Dans les paysages boréaux les plus durement touchés par les incendies de forêt de cette saison, Whitman soupçonne que la végétation plus résistante au feu remplacera les conifères avec des feuilles d’aiguilles et des cônes.

Les conifères mettent beaucoup plus de temps à se rétablir après les incendies, a-t-elle dit, de sorte qu’ils sont souvent incapables de développer leurs banques de graines ou de les sceller dans un cône avant qu’un autre feu n’arrive et anéantisse les débuts d’une nouvelle forêt.

« Nous pourrions plutôt nous attendre à voir davantage une forêt ouverte à faible densité avec beaucoup de larges feuilles ou même très peu d’arbres », a déclaré Whitman.

« Mais si nous avons ce changement particulier, vous pouvez penser à certaines espèces qui en bénéficient et à certaines espèces qui ne se portent pas si bien. »

Le bison des bois, le buffle et l’orignal s’adaptent très bien à la transition vers un paysage plus ouvert et herbeux, mais pas le caribou, a-t-elle déclaré.

Stratégies de conservation

Selon Struzik, il est peu probable que l’extrémité sud de la forêt boréale canadienne survive à ce réchauffement.

Au lieu d’y replanter des conifères, il préférerait que les ressources soient consacrées à la restauration des zones humides, qui agissent comme des barrières coupe-feu naturelles et offrent un refuge aux animaux et aux oiseaux.

Les brûlages dirigés sont également des stratégies importantes et efficaces de gestion des incendies. Mais Struzik a déclaré que nous ne les exécutons pas assez, de peur qu’une brûlure défectueuse puisse incendier involontairement une région entière ou mettre en danger de nombreuses personnes vulnérables.

« Les risques sont là, mais je pense que les risques sont plus grands si nous ne le faisons pas », a-t-il déclaré.

«Nous avons tendance à ne pas vouloir le faire, mais les personnes qui mènent la charge sont des Autochtones – dont beaucoup en Colombie-Britannique – et ces communautés autochtones en ont déjà vu les avantages», a déclaré Struzik.

Des chercheurs évaluent le sous-étage forestier du nord de l’Alberta quatre ans après que l’incendie de Richardson a brûlé plus de 700 000 hectares de forêt boréale. (Edward Struzik)

Restauration des feux de forêt dirigée par les autochtones

Struzik dit qu’un aîné autochtone lui a enseigné le concept « né pour brûler ».

« Il y a quelque temps, il a dit : ‘Tu sais, tu vois cet épicéa avec les branches qui pendent jusqu’à l’herbe ? Il est vieux, il ne peut plus tenir sa branche et il demande au feu de venir me brûler pour que je puisse produire de nouveaux jeunes. Je pense que cela résume très bien la situation », a-t-il déclaré.

Angela Kane, PDG de la Secwepemcúl’ecw Restoration and Stewardship Society (SRSS) près de Kamloops, en Colombie-Britannique, affirme que les systèmes de connaissances autochtones et les approches de la gestion forestière peuvent être d’une grande aide pour faire face aux conséquences des incendies de forêt.

En 2017, près de 200 000 hectares du territoire Secwépemc ont été si gravement brûlés dans le Feu de forêt d’Elephant Hill que la repousse naturelle s’est avérée impossible.

En réponse, huit communautés Secwépemc se sont réunies pour discuter de l’importance du rétablissement après un feu de forêt d’un point de vue autochtone. Leur objectif est de remettre des arbres dans la forêt à des fins écologiques équilibrées plutôt qu’à des fins économiques, a déclaré Kane.

Le SSRS travaille avec les communautés autochtones pour identifier les espèces d’arbres, de plantes et d’animaux à remettre sur les terres après un feu de forêt afin que les systèmes forestiers puissent retrouver leurs racines historiques. Ils tiennent compte des valeurs culturelles et du bien-être de base lorsqu’il s’agit de décider quels médicaments, sources de nourriture et habitats fauniques privilégier.

Au cours des quatre dernières années, Kane a déclaré que le SSRS a établi un partenariat de travail positif avec le gouvernement provincial.

Les autorités ont été réceptives au leadership, aux perspectives, aux idées et à l’histoire autochtones, a-t-elle déclaré, mais d’autres Premières nations de la Colombie-Britannique ont rencontré de la résistance.

« [They] n’avons pas le même niveau de conversation ou de relation que nous, et ce que nous essayons vraiment de promouvoir dans toute la province, c’est l’importance de cette connexion », a-t-elle déclaré.